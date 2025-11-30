En qué canal pasan Deportivo Madryn vs. Estudiantes de Río Cuarto por la final del Reducido de la Primera Nacional hoy

El segundo ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional (LPF), después del de Gimnasia de Mendoza como campeón, se define este domingo con la final del Reducido entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, quienes chocan en el partido de vuelta en el estadio Abel Sastre con arbitraje de Facundo Tello tras el triunfo del Celeste 2 a 0 en la ida.

El duelo inicia a las 17 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Madryn vs. Estudiantes

El equipo de la Patagonia, que cedió en la definición del campeonato frente al Lobo mendocino y se le escapó la primera chance de subir de categoría, tiene la misión de revertir el resultado y necesita imponerse por al menos dos tantos para forzar un tiempo suplementario y, posteriormente, penales. A diferencia de las rondas anteriores del Reducido, en la definición no hay ventaja deportiva y la igualdad no lo favorece a un equipo que llegó a esta instancia en un contexto en el que se lo acusa de ser favorecido por los fallos arbitrales.

De hecho, la ida de cuartos de final ante Gimnasia de Jujuy la ganó 3 a 0 gracias a un fallo del Tribunal de Disciplinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) después de que dirigentes del Lobo amenazaron presuntamente al árbitro Lucas Comesaña, algo que la Justicia jujeña luego desestimó porque no encontró pruebas. El choque se suspendió en el entretiempo, cuando Gimnasia ganaba 1 a 0, y en la revancha Madryn selló su pase a las semifinales con un 1 a 0.

Estudiantes de Río Cuarto o Deportivo Madryn jugarán en 2025 en la Liga Profesional

En las semifinales, el conjunto de Leandro Gracián perdió con Deportivo Morón 1 a 0 de visitante y festejó en la revancha por el mismo resutaldo, por lo que avanzó por ventaja deportiva. El juego se disputó bajo un manto de sospechas por la actuación arbitral y terminó en escándalo, con una gresca entre jugadores de ambos equipos.

Estudiantes, por su parte, anhela dar el gran golpe y consiguió un gran resultado en los primeros 90 minutos. De gran campaña en el grupo B, donde cosechó 60 puntos quedó por detrás de Gimnasia de Mendoza, eliminó en el Reducido a Patronato de Paraná 2 a 1; a Gimnasia y Tiro de Salta por un global de 2 a 0; y a Estudiantes de Buenos Aires gracias a la ventaja deportiva porque igualaron 1 a 1 en la serie.

Posibles formaciones

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Pérez o Montagna, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Estudiantes de Río Cuarto: Brian Olivera, Matías Ruiz Díaz, Juan Antonini, Juan Maffini, Lucas Angelini; Alejandro Cabrera, Mauro Valiente, Tomás González, Martín Garnerone; Javier Ferreira y Lucas González. DT: Iván Delfino.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.63 contra 9.18 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría el ascenso a Estudiantes, paga hasta 3.25.