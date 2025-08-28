En qué canal pasan el sorteo de la Champions League 2025-2026 hoy

La Fase de Liga se diagrama este jueves desde las 13 (hora argentina) en Nyon, Suiza; cada equipo jugará ocho partidos
- 4 minutos de lectura'
Este jueves, concluidas las instancias preliminares de la Champions League 2025-2026, se realiza el sorteo de la Fase de Liga en la que los 36 equipos participantes conocen a los rivales que tendrán en la etapa clasificatoria a los cruces de eliminación directa.
El evento está programado para las 13 (hora argentina) en Nyon, la ciudad suiza donde está la sede de la UEFA, y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Los clubes fueron divididos en cuatro bombos de nueve integrantes cada uno en función de su clasificación por coeficiente individual, siendo el vigente campeón del torneo, París Saint Germain, el cabeza de serie del primer grupo que también conforman Real Madrid y Barcelona (España); Manchester City, Liverpool y Chelsea (Inglaterra); Bayern Múnich y Borussia Dortmund (Alemania); e Inter Milán (Italia).
La metodología del sorteo es igual a la de la edición anterior, cuando se modificó el formato de juego con la desaparición de los grupos de cuatro equipos y se pasó de 32 a 36 participantes. Se sacará una bola del primer copón y un software automático elegirá ocho rivales para ese equipo teniendo en cuenta los siguientes criterios: dos oponentes de cada una de las cuatro listas; no se pueden enfrentar clubes de un mismo país; y no se jugará más de dos veces contra conjuntos de una misma nación que no sea la propia. La UEFA informó que el calendario completo, con las fechas y horarios de cada uno de los encuentros, se comunicará como último día el sábado 30 de agosto.
Bombos del sorteo de la Champions League 2025-2026
Bombo 1
- París Saint Germain (Francia).
- Real Madrid (España).
- Manchester City (Inglaterra).
- Bayern Múnich (Alemania).
- Liverpool (Inglaterra).
- Inter Milán (Italia).
- Chelsea (Inglaterra).
- Borussia Dortmund (Alemania).
- Barcelona (España).
Bombo 2
- Arsenal (Inglaterra).
- Bayer Leverkusen (Alemania).
- Atlético Madrid (España).
- Benfica (Portugal).
- Atalanta (Italia)
- Villarreal (España).
- Juventus (Italia).
- Frankfurt (Alemania).
- Brujas (Bélgica).
Bombo 3
- Tottenham (Inglaterra).
- PSV Eindhoven (Países Bajo).
- Ajax (Países Bajo).
- Nápoli (Italia).
- Sporting Lisboa (Portugal).
- Olympiacos (Grecia).
- Slavia Praga (República Checa).
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Olympique Marsella (Francia).
Bombo 4
- FC Copenhague (Dinamarca).
- Mónaco (Francia).
- Galatasaray (Turquía).
- Unión Saint Gilloise (Bélgica).
- Qarabağ (Azerbaiyán).
- Athletic Bilbao (España).
- Newcastle (Inglaterra).
- Pafos (Chipre).
- Kairat Almaty (Kazajistán).
#UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/mmMny3Qh4r— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
Calendario de la Champions League 2025-2026
Fase de Liga
- Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.
- Jornada 2: 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025.
- Jornada 3: 21 y 22 de octubre de 2025.
- Jornada 4: 4 y 5 de noviembre de 2025.
- Jornada 5: 25 y 26 de noviembre de 2025.
- Jornada 6: 9 y 10 de diciembre de 2025.
- Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026.
- Jornada 8: 28 de enero de 2026.
Rondas eliminatorias
- Playoffs: 17-18 y 24-25 febrero de 2026.
- Octavos de final: 10-11 y 17-18 marzo de 2026
- Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026
- Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.
La tabla de campeones de la Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo. Lo sigue en esa carrera Milan con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Munich, con seis vueltas olímpicas cada uno.
- Real Madrid (España) - 15
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos) / Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) / PSG (Francia) - 1
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Champions League
Gloria y millones. Champions League: ya están los 36 equipos y viene un sorteo distinto, que no tendrá bolillero ni copones
TV y streaming del jueves. River por Copa Argentina, el sorteo de la Champions, Cerúndolo en el US Open y Argentina por la AmeriCup
Revelación. Al borde de China: el club que juega a 30 grados bajo cero y se clasificó a la Champions League
- 1
Horario del partido de la selección argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026
- 2
Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca
- 3
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista
- 4
Agenda de TV del jueves: River por Copa Argentina, sorteo de la Champions, US Open y Argentina en AmeriCup