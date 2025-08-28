En qué canal pasan el sorteo de la Champions League 2025-2026 hoy

Este jueves, concluidas las instancias preliminares de la Champions League 2025-2026, se realiza el sorteo de la Fase de Liga en la que los 36 equipos participantes conocen a los rivales que tendrán en la etapa clasificatoria a los cruces de eliminación directa.

El evento está programado para las 13 (hora argentina) en Nyon, la ciudad suiza donde está la sede de la UEFA, y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

PSG es el campeón defensor de la Champions League y conforma el bombo 1 para el sorteo de la presente edición

Los clubes fueron divididos en cuatro bombos de nueve integrantes cada uno en función de su clasificación por coeficiente individual, siendo el vigente campeón del torneo, París Saint Germain, el cabeza de serie del primer grupo que también conforman Real Madrid y Barcelona (España); Manchester City, Liverpool y Chelsea (Inglaterra); Bayern Múnich y Borussia Dortmund (Alemania); e Inter Milán (Italia).

La metodología del sorteo es igual a la de la edición anterior, cuando se modificó el formato de juego con la desaparición de los grupos de cuatro equipos y se pasó de 32 a 36 participantes. Se sacará una bola del primer copón y un software automático elegirá ocho rivales para ese equipo teniendo en cuenta los siguientes criterios: dos oponentes de cada una de las cuatro listas; no se pueden enfrentar clubes de un mismo país; y no se jugará más de dos veces contra conjuntos de una misma nación que no sea la propia. La UEFA informó que el calendario completo, con las fechas y horarios de cada uno de los encuentros, se comunicará como último día el sábado 30 de agosto.

Bombos del sorteo de la Champions League 2025-2026

Bombo 1

París Saint Germain (Francia).

Real Madrid (España).

Manchester City (Inglaterra).

Bayern Múnich (Alemania).

Liverpool (Inglaterra).

Inter Milán (Italia).

Chelsea (Inglaterra).

Borussia Dortmund (Alemania).

Barcelona (España).

Bombo 2

Arsenal (Inglaterra).

Bayer Leverkusen (Alemania).

Atlético Madrid (España).

Benfica (Portugal).

Atalanta (Italia)

Villarreal (España).

Juventus (Italia).

Frankfurt (Alemania).

Brujas (Bélgica).

Bombo 3

Tottenham (Inglaterra).

PSV Eindhoven (Países Bajo).

Ajax (Países Bajo).

Nápoli (Italia).

Sporting Lisboa (Portugal).

Olympiacos (Grecia).

Slavia Praga (República Checa).

Bodø/Glimt (Noruega)

Olympique Marsella (Francia).

Bombo 4

FC Copenhague (Dinamarca).

Mónaco (Francia).

Galatasaray (Turquía).

Unión Saint Gilloise (Bélgica).

Qarabağ (Azerbaiyán).

Athletic Bilbao (España).

Newcastle (Inglaterra).

Pafos (Chipre).

Kairat Almaty (Kazajistán).

Calendario de la Champions League 2025-2026

Fase de Liga

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025.

Jornada 3: 21 y 22 de octubre de 2025.

Jornada 4: 4 y 5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25 y 26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9 y 10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

Rondas eliminatorias

Playoffs: 17-18 y 24-25 febrero de 2026.

Octavos de final: 10-11 y 17-18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo. Lo sigue en esa carrera Milan con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Munich, con seis vueltas olímpicas cada uno.