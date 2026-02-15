En qué canal pasan Gimnasia vs. Estudiantes por el Torneo Apertura 2026 hoy

Gimnasia y Estudiantes protagonizan este domingo desde las 17 una nueva edición del clásico de La Plata, que corresponde al interzonal de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y se disputa en el estadio Juan Carmelo Zerillo con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del clásico de La Plata

El Lobo acumula seis puntos en la zona B gracias a que ganó los dos partidos que disputó en su estadio, contra Racing 2 a 1 y Aldosivi de Mar del Plata 3 a 1. Entre medio, perdió con River 2 a 0 en el Monumental y en su último cotejo cedió ante Barracas Central 2 a 0. De la mano de Fernando Zaniratto, quiere tomarse revancha del derbi que perdió hacia poco más de dos meses por las semifinales del Torneo Clausura y está ante una gran ocasión por el nivel que mostró jugando de local.

En la previa, el capitán Ignacio Fernández habló del Pincha y de lo que signifca el encuentro: “Las virtudes del rival están a la vista, trataremos de contrarrestarlas haciendo nuestro juego. Más allá de que venimos de una derrota, los clásicos son partidos aparte. Ojalá que con nuestra gente podamos quedarnos con los tres puntos. Vamos a tratar de darles una alegría, esperamos dejar bien parado al club en un partido importante como éste”.

La actividad de este domingo en el Torneo Apertura se abre con el clásico de La Plata Juan Jose Garcia

El albirrojo, por su parte, está invicto en el Grupo A con ocho unidades producto de sus victorias sobre Boca 2 a 1 y Riestra 1 a 0, ambas como local; y sus empates contra Independiente 1 a 1 y Defensa y Justicia 0 a 0. Entre semana, se confirmó que Edwuin Cetré no jugará en Boca porque se cayó el pase y sigue en el plantel, aunque es probable que no ocupe un lugar entre los titulares.

En la antesala, Santiago Núñez habló en la misma conferencia de prensa que ‘Nacho’ Fernández sobre el clásico: “Gimnasia tiene jugadores muy buenos, muy talentosos, como Nacho; e (Ignacio) Miramón, que también se sumó. Nosotros seguiremos como hasta ahora, tratando de prolongar el buen inicio del torneo, pero sabiendo que los clásicos son diferentes a todos.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Miramón; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Franco Torres; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto. Estudiantes: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Eric Meza; Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, José Sosa, Tiago Palacios; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.37 contra 3.68 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.84.

Ambos clubes se enfrentaron recientemente, en diciembre pasado, por una de las semifinales del Torneo Clausura 2025 y Estudiantes se impuso 1 a 0 como visitante con gol de Tiago Palacios. Tras ganar el que fue, para muchos, el clásico más importante de la historia, se quedó con el título.