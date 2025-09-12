En qué canal pasan Huracán vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025 hoy

Huracán y Vélez se miden este viernes en uno de los partidos más atractivos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 y en la continuidad de la jornada que inició este jueves, tras la fecha FIFA en la que se cerraron las Eliminatorias al Mundial 2026. Se enfrentan en el Palacio Ducó desde las 19. El encuentro, interzonal, se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Para Huracán será un compromiso en el que pondrá todo lo mejor que tiene en cancha, tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que es una incógnita hasta último momento sobre qué hará Vélez. El Fortín, conducido por Guillermo Barros Schelotto, tiene por delante, la semana que viene, el primero de los dos cruces de cuartos final de la Copa Libertadores ante Racing.

Vélez aprovechó la fecha FIFA para disputar la Supercopa Argentina ante Central Córdoba: fue campeón Juan Jose Garcia

La previa de Huracán vs. Vélez

Huracán marcha 7° en el Grupo A, producto de tres partidos ganados, dos empatados y dos perdidos. Por ahora se está metiendo en la próxima instancia, a la que acceden los ocho mejores de cada zona. Sin embargo, el equipo no transmite la confianza que pretenden sus hinchas y su DT Frank Darío Kudelka está con asiduidad en el ojo de la tormenta.

El 19 de agosto el Globo concretó su eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras caer por 3 a 1 como local ante Once Caldas de Colombia y 1 a 0 en la ida.

En la jornada anterior Huracán empató 0 a 0 con San Lorenzo, que jugó casi todo el partido con un hombre de menos Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Vélez, por su parte, se ubica segundo en el Grupo B, como escolta de River a un punto hasta que el Millonario se presente. El Fortín suma 14 unidades producto de cuatro victorias, dos igualdades y una derrota. Aprovechando el parate del fútbol local en las últimas semanas por fecha FIFA, disputó ante Central Córdoba de Santiago del Estero la Supercopa Argentina (campeón de la Liga Profesional vs. campeón de la Copa Argentina 2024) y se impuso por 2 a 0, para sumar un nuevo título.

A su vez, tiene la mira en la próxima semana, cuando afronte como local el primero de los dos encuentros ante Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido de ida está programado para el martes 16 de septiembre y la vuelta para el 23, ambos a las 19.

Huracán vs. Vélez: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. A su vez, quienes sean usuarios de Flow, DGO y Telecentro Play pueden sintonizar la señal de manera online. En ambos casos se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.