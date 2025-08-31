Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026

Mientras se desarrolla la séptima fecha del Torneo Clausura, Platense es el único equipo con un cupo asegurado al máximo campeonato continental por haber ganado el Apertura
Se lleva a cabo la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, certamen en el que los 30 equipos suman puntos para la Tabla Anual que define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026.
Platense es el único club que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura y la Copa Argentina. Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual que actualmente son Rosario Central (45 puntos), River Plate (43) y Boca Juniors (42).
Los seis conjuntos que continúan en esa clasificación están accediendo a la Sudamericana 2026: Argentinos Juniors (41), Barracas Central (40), San Lorenzo (39), Huracán (38); Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza (35).
Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 15°, lejos de los puestos de privilegio.
Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez o Estudiantes se consagran en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya están en cuartos de final- y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Independiente o Lanús conquistan la Sudamericana 2025 -también están entre los 16 mejores- y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).
- Tabla Anual 2: River (a definir).
- Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: Barracas Central (a definir).
- Tabla Anual 3: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 4: Huracán (a definir).
- Tabla Anual 5: Tigre (a definir).
- Tabla Anual 6: Independiente Rivadavia (a definir).
Cronograma y resultados de la fecha 7
Viernes 29 de agosto
- Banfield 1-0 Tigre (Zona A).
- Newell’s 1-2 Barracas Central (Zona A).
- Instituto 0-0 Independiente (Zona B).
Sábado 30 de agosto
- San Lorenzo 0-0 Huracán (Interzonal).
- Central Córdoba 2-0 Estudiantes de La Plata (Zona A).
- Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos Juniors (Zona A).
- Sarmiento 0-0 Rosario Central (Zona B).
- Vélez 3-0 Lanús (Zona B).
Domingo 31 de agosto
- Aldosivi vs. Boca (Zona A) - ESPN Premium
- 16.45: Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium
- 16.45: Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports
- 19.15: River vs. San Martín (Zona B) - TNT Sports
- 21.15: Racing vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
Lunes 1° de septiembre
- 17: Gimnasia de La Plata vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
- 19.15: Platense vs. Godoy Cruz (Zona B) - TNT Sports
