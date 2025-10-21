En qué canal pasan Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Este martes, desde las 21.30 (horario argentino), Independiente del Valle y Atlético Mineiro se enfrentan en el marco de la ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, se disputa en el estadio Banco Guayaquil y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Dsports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El “Matagigantes” ecuatoriano se metió entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Once Caldas por penales, tras empatar 2 a 2 en el resultado global, producto de una derrota 2 a 0 como local por un doblete de Dayro Moreno y un triunfo por el mismo resultado como visitante con dos tantos de Michael De Hoyos. Es, junto a otros cuatro equipos, uno de los máximos ganadores de la historia del certamen con dos títulos.

Independiente del Valle ganó dos veces la Copa Sudamericana y se ilusiona con volver a levantar el trofeo RODRIGO BUENDIA� - AFP�

El Galo, por su parte, avanzó de ronda luego de eliminar a Bolívar por 3 a 2 en el acumulado. En el primer partido, en Bolivia, empataron 2 a 2 por los goles de Robson Matheus y Dorny Romero para el local, y de Alexsander y Vitor Hugo para el visitante. En la vuelta, en Brasil, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli se quedó con la victoria por la mínima diferencia con una anotación agónica de Bernard en tiempo de descuento.

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 21.30 en Ecuador y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Dsports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la primera de las señales directamente a través del cableoperador o la segundo solo a partir de DGO. Por streaming, el encuentro se puede seguir en Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente del Valle corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.86 contra los 4.97 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Mineiro. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.34.