Universidad de Chile vs. Lanús, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro correspondiente a la ida de semifinales está programado para este jueves a las 19 (hora argentina) en el estadio Nacional de Santiago
Universidad de Chile y Lanús se enfrentan este jueves en el marco de la ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El ganador de la serie avanzará a la final y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro. El partido está programado para las 19 (horario argentino) en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco y televisación de DSports e ESPN. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.
El conjunto trasandino se metió entre los cuatro mejores del certamen continental tras dejar en el camino a Alianza Lima por 2 a 1 en el resultado global, producto de un empate 0 a 0 en la ida y una victoria 2 a 1 en la vuelta. El Granate, por su parte, viene de eliminar nada menos que a Fluminense por 2 a 1: ganó por la mínima diferencia en la Fortaleza y se clasificó a la penúltima ronda gracias al empate 1 a 1 en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil.
La última vez que ambos equipos jugaron entre sí fue el 25 de septiembre de 2013, por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana. En aquella oportunidad, Universidad de Chile se quedó con la victoria por 1 a 0 como local con un gol de Charles Aránguiz, pero quedó eliminado tras la goleada 4 a 0 de Lanús en la Argentina en la semana previa, con un doblete de Lucas Melano y sendas anotaciones de Santiago Silva y Lautaro Acosta.
Universidad de Chile vs. Lanús: todo lo que hay que saber
- Ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
- Día: Jueves 23 de octubre.
- Hora: 19 (horario argentino).
- Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Ñuñoa, Santiago de Chile.
- Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).
Universidad de Chile vs. Lanús: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Santiago de Chile y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports e ESPN. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa), lo mismo para los usuarios de Flow y Telecentro Play con ESPN. Por streaming se puede ver en Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports e ESPN
- DGO - DSports.
- DGO, Flow y Telecentro Play - ESPN.
- Disney+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Universidad de Chile corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.65 contra los 2.95 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.
