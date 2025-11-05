En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina 2025 hoy

Este miércoles, desde las 21.10, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentan en el marco de la final de la Copa Argentina 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Monumental Presidente Perón y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el Bicho dejó en el camino a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito con goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina (Lucas Zelarayán puso en ventaja parcial al Pirata). Disputará el partido definitorio por primera vez, ya que su mejor actuación había sido en las ediciones 2013-2012 y 2019-2020, cuando quedó eliminado en semifinales a manos de Rosario Central y Boca, respectivamente.

Argentinos Juniors quiere ganar la Copa Argentina por primera vez para regresar a la Libertadores Juan Jose Garcia

La Lepra Mendocina, por su parte, eliminó por penales a River tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario bajo una lluvia torrencial que azotó el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Jugará la definición del certamen más federal del país por primera vez en la historia y sueña con algo aún más grande: ganar para debutar en la Copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia vs. River: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Córdoba y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de la Copa Argentina 2025 de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.32 contra los 4.03 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.75.

Si Independiente Rivadavia logra dar la sorpresa ante Argentinos, jugará un torneo internacional por primera vez Mario Sar

Posibles formaciones