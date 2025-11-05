En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina 2025 hoy

El encuentro se disputa este miércoles a las 21.10 en el estadio Monumental Presidente Perón, con arbitraje de Nicolás Ramírez; el ganador jugará la Copa Libertadores 2026
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles, desde las 21.10, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentan en el marco de la final de la Copa Argentina 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Monumental Presidente Perón y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Para meterse en la definición, el Bicho dejó en el camino a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito con goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina (Lucas Zelarayán puso en ventaja parcial al Pirata). Disputará el partido definitorio por primera vez, ya que su mejor actuación había sido en las ediciones 2013-2012 y 2019-2020, cuando quedó eliminado en semifinales a manos de Rosario Central y Boca, respectivamente.
La Lepra Mendocina, por su parte, eliminó por penales a River tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario bajo una lluvia torrencial que azotó el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Jugará la definición del certamen más federal del país por primera vez en la historia y sueña con algo aún más grande: ganar para debutar en la Copa Libertadores 2026.
Independiente Rivadavia vs. River: cómo ver online
El encuentro se disputa este miércoles en Córdoba y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de la Copa Argentina 2025 de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.32 contra los 4.03 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Rivadavia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.75.
Posibles formaciones
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce.
- Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín o Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Diego Porcel.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Argentina
Por el trofeo. Horario de la final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors
En Córdoba. Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina 2025: día, horario y cómo ver online
Todo confirmado. La final de la Copa Argentina ya tiene sede y horario... y por primera vez habrá VAR
- 1
Murió Daniel Willington, un talentoso que fue ídolo con las camisetas de Talleres y Vélez
- 2
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 14
- 3
Se conoció la durísima sanción que deberá cumplir Racing por el recibimiento ante Flamengo
- 4
Julián Álvarez abrió el camino para la victoria de Atlético de Madrid y Alexis Mac Allister marcó el gol del éxito de Liverpool en la Champions League