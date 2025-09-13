En qué canal pasan Independiente vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025 hoy

Independiente recibe este sábado a Banfield en el estadio Libertadores de América, por un partido interzonal de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, pero también en un contexto que es mucho más que eso. Es que el Rojo, que aún no pudo ganar en lo que va del certamen, está absolutamente golpeado después de los hechos salvajes que ocurrieron en su cancha, por Copa Sudamericana el 20 de agosto ante Universidad de Chile, y tras ser descalificado del torneo continental. El encuentro frente al Taladro inicia a las 16.45 (horario argentino), se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

En este contexto, incluso, esta es la primera presentación en su cancha, tras aquello, y jugará con dos tribunas sin público. Además, la mirada estará puesta en lo que pueda pasar con la seguridad y porque en las redes sociales, en la previa, circularon convocatorias de los hinchas para manifestarse afuera del club. Será entonces un partido delicado. En todo sentido.

El DT del Rojo, Julio Vaccari, tiene la difícil misión de hacer reaccionar a un equipo dañado en lo futbolístico y anímico Esteban Felix - AP

El equipo dirigido por Julio Vaccari se encuentra en un momento de crisis. Deportiva e institucional. En el plano local está último en el Grupo B con apenas tres puntos y viene de empatar 0 a 0 con Instituto de Córdoba, resultado con el que se mantiene como uno de los dos clubes sin triunfos en lo que va del certamen (el otro es Aldosivi). Además, recientemente fue sancionado por la Conmebol por los incidentes ante la U, lo que lo terminó de golpear.

El Taladro, por su parte, se ubica en el octavo puesto de la zona A, en zona de clasificación a octavos de final, con un total de 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas. En la última jornada venció a Tigre por la mínima diferencia como local con un gol de Mauro Méndez. De la mano de Pedro Troglio, intentará cosechar la mayor cantidad de puntos posibles en lo que resta del año para evitar el descenso a la Primera Nacional (está 27° en la tabla de promedios y 24° en la anual).

Independiente vs. Banfield: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 13 de septiembre.

: Sábado 13 de septiembre. Hora : 16.45.

: 16.45. Estadio : Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Andrés Gariano.

Independiente vs. Banfield: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 16.45 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Si bien el Torneo Clausura recién transita la mitad de su etapa regular, Banfield está metiéndose en playoffs Facundo Morales - FOTOBAIRES

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 5.69 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.36.