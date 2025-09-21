En qué canal pasan Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este domingo, desde las 14.30, Independiente y San Lorenzo se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo afrontará este compromiso con Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio como entrenadores interinos, tras la salida de Julio Vaccari y la llegada de Gustavo Quinteros, quien debutará la próxima semana nada menos que ante Racing. Actualmente está último en su zona con apenas tres puntos y viene de perder 1 a 0 con Banfield, como visitante, por un gol de Martín Río.

El Ciclón, por su parte, se ubica en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 12 unidades, misma cantidad que Atlético Tucumán y Sarmiento (por diferencia de gol, el Decano está quinto y el Verde séptimo). En la última jornada perdió por 2 a 0 frente a la Academia, en el Cilindro de Avellaneda, por los tantos de Nazareno Colombo y Santiago Solari.

San Lorenzo quiere volver al triunfo para alargar el mal momento de Independiente y mantenerse en la zona alta de la tabla Fotobaires

Independiente vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 14.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.21 contra los 4.32 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.88.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el clásico ante San Lorenzo Walter Manuel Cortina

Posibles formaciones