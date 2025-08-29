En qué canal pasan Instituto vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2025

El encuentro se disputa este viernes a las 21.15 en el estadio Monumental Presidente Perón; ambos equipos se ubican en la zona baja de la tabla del Grupo B
Este viernes, desde las 21.15, Instituto e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Luis Lobo Medina, se disputa en el estadio Monumental Presidente Perón y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
La Gloria es uno de los equipos con peor rendimiento en lo que va del certamen. No gana desde hace cinco partidos (solo se quedó con los tres puntos en la fecha 1 ante Gimnasia de La Plata) y se ubica 13° en la tabla de posiciones de su zona con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. En la última jornada perdió por la mínima diferencia ante San Lorenzo, como visitante, por un gol del juvenil Branco Lautaro Salinardi.
El Rojo, por su parte, vuelve a jugar después de la fatídica noche de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile, el miércoles 20 de agosto, marcada por la violencia en las tribunas del estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. En el plano local está muy lejos del rendimiento mostrado en el primer semestre: se mantiene en el último lugar, sin triunfos y con apenas dos unidades, el peor registro entre los 30 integrantes de Primera División.
- En el último partido entre ambos, por el Torneo Apertura de este año, Independiente ganó por 2 a 0 como local por los goles de Álvaro Angulo y Federico Mancuello.
Instituto vs. Independiente: cómo ver online
El partido está programado para este viernes a las 21.15 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.71 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.85.
