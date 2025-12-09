En qué canal pasan Inter vs. Liverpool por la Champions League 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 17 (hora argentina), Inter de Milán y Liverpool se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 de la “Fase Liga” de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del alemán Felix Zwayer, se disputa en el estadio Giuseppe Meazza y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Nerazzurri, con Lautaro Martínez como capitán, se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos (cuatro triunfos y una derrota), por lo que hasta el momento se estaría clasificando directamente a octavos de final. Viene de perder por 2 a 1 ante Atlético de Madrid por los goles de Julián Álvarez y José María Giménez, este último en tiempo de descuento (Piotr Zieliński empató transitoriamente para el equipo dirigido por Cristian Chivu).

Lautaro Martínez y compañía no pudieron con el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Los Reds de Alexis Mac Allister, por su parte, están en el 13° puesto y acumulan nueve unidades, producto de tres victorias y dos caídas. En la última jornada sufrieron una sorpresiva goleada frente a PSV, en su propia casa, por 4 a 1. Los tantos del conjunto neerlandés en dicho compromiso fueron convertidos por Ivan Perisic, Guus Til y Couhaib Driouech en dos ocasiones; mientras que Dominik Szoboszlai puso el 1 a 1 parcial.

Inter vs. Liverpool: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Italia y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter de Milán corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.09 contra los 3.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Liverpool. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.80.