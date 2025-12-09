Champions League 2025-2026: partidos de hoy martes 9 de diciembre

Este martes comienza la fecha 6 de la “Fase Liga” de la UEFA Champions League 2025-2026, el certamen más importante de Europa a nivel de clubes, con el ya conocido nuevo formato que dejó atrás la habitual etapa de grupos para crear una tabla de posiciones unificada con 36 equipos. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ y también por televisión en las diferentes señales de ESPN y Fox Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.

Al igual que en la última edición, cada uno de los participantes se enfrenta a ocho rivales diferentes (ya se disputaron las primeras cinco jornadas), cuatro como local y cuatro como visitante. Todos suman puntos para la misma tabla, en la que los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final y los que concluyan entre el puesto 9 y el 24 jugarán un playoff de ida y vuelta por las ocho plazas restantes.

Este 9 de diciembre habrá partidos atractivos como Inter de Milán (Italia) vs. Liverpool (Inglaterra); Bayern Múnich (Alemania) vs. Sporting Lisboa (Portugal); Atalanta (Italia) vs. Chelsea (Inglaterra); y Barcelona (España) vs. Eintracht Frankfurt (Alemania), entre otros. En la jornada se presentarán nada menos que 17 argentinos: Francisco Ortega y Santiago Hezze (Olympiakos); Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise); Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina (Olympique de Marsella); Lautaro Martínez (Inter de Milán); Alexis Mac Allister (Liverpool); Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham); Enzo Fernández (Chelsea); Mauro Icardi (Galatasaray); y Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, compañeros en la selección argentina, se enfrentarán este martes en la Champions League JUAN MABROMATA� - AFP�

Horario y TV de los partidos de este 9 de diciembre

12.30: Qairat (Kazajistán) vs. Olympiakos (Grecia) - ESPN 2 y Disney+.

14.45: Bayern Múnich (Alemania) vs. Sporting Lisboa (Portugal) - Fox Sports y Disney+.

17.00: Union Saint-Gilloise (Bélgica) vs. Olympique de Marsella (Francia) - Canal 116 de Flow y Disney+.

17.00: Inter de Milán (Italia) vs. Liverpool (Inglaterra) - Fox Sports y Disney+.

17.00: Tottenham (Inglaterra) vs. Slavia Praga (República Checa) - ESPN 4 y Disney+.

17.00: Atalanta (Italia) vs. Chelsea (Inglaterra) - ESPN y Disney+.

17.00: Barcelona (España) vs. Eintracht Frankfurt (Alemania) - ESPN 2 y Disney+.

17.00: Mónaco (Francia) vs. Galatasaray (Turquía) - Fox Sports y Disney+.

17.00: PSV (Países Bajos) vs. Atlético de Madrid (España) - ESPN 3 y Disney+.

Tabla de campeones de la UEFA Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.