En qué canal pasan la Eurocopa en la Argentina hoy

La Eurocopa 2024 ya pisó la recta final y avizora a un nuevo campeón. Tras la eliminación de Italia a manos de Suiza en octavos de final, la última selección que festejó ya no podrá defender el título y un nuevo equipo se coronará el 14 de julio, día en el que está programada la definición. Este viernes, se metieron en semifinales y jugaran entre sí España y Francia, mientras que este sábado dirimirán a los otros dos en esa instancia Inglaterra vs. Suiza, justamente, y Países Bajos vs. Turquía. En la Argentina los encuentros de este certamen se pueden ver por televisión en ESPN o por intermedio de la plataforma de streaming Disney+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Las series iniciaron este viernes con la victoria agónica de España ni más ni menos que ante otra de las grandes favoritas, Alemania, por 2 a 1 con un gol de desahogo en el minuto 120′. La Roja se enfrentará ahora a Francia, que tuvo que esperar hasta la definición por penales para vencer a Portugal, tras igualdad 0 a 0 en tiempo reglamentario y de descuento. Desde los 12 pasos, los galos tuvieron un desempeño perfecto y se impusieron por 5 a 3.

España se dio un gustazo y sacó a Alemania en su propia casa: fue 2 a 1 en tiempo extra Kirill KUDRYAVTSEV / AFP - AFP

Por el lado de la llave de cuartos de final que resta desarrollarse, Inglaterra y Suiza se miden desde las 13, mientras que Países Bajos y Turquía lo hacen desde las 16. El primero solo se puede ver por Disney+, el segundo, por la plataforma e ESPN.

Cuartos de final

España 2 - 1 Alemania.

Portugal 0 (3) - (5) 0 Francia.

Turquía vs. Países Bajos - Sábado 6 de julio a las 13 en el estadio Olímpico de Berlín - Disney+.

Inglaterra vs. Suiza - Sábado 6 de julio a las 16 en el Merkur Spiel-Arena de Dusseldorf - ESPN y Disney+.

Semifinales

Ganador cuartos de final 1 vs. Ganador cuartos de final 2 - Martes 9 de julio a las 16.

Ganador cuartos de final 3 vs. Ganador cuartos de final 4 - Miércoles 10 de julio a las 16.

Final

Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Domingo 14 de julio a las 16.

Cómo ver online la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 se puede ver en vivo en la Argentina a través de ESPN, como así también por Disney+. En cada jornada, se dividen. Uno de los partidos va por la televisión y el otro por la plataforma de streaming. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto de todos los compromisos, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.

ESPN.

Disney+.

Flow - ESPN.

Telecentro Play - ESPN.

DGO - ESPN.

Minuto a minuto: canchallena.com.

En cuartos de final hubo duelo individual de cracks: Cristiano vs. Mbappé, con triunfo de Kylian Marcus Brandt - dpa

Tabla de campeones

A lo largo de las 16 ediciones de Eurocopa que se disputaron desde la fundación del certamen en 1960, Alemania y España son los que más veces gritaron campeón, con tres títulos cada uno. Italia, ganador de la última, y Francia, se consagraron en dos oportunidades. Por último, seis selecciones levantaron el trofeo en una ocasión: Rusia, República Checa, Portugal, Países Bajos, Dinamarca y Grecia.

España y Alemania - Tres títulos cada uno.

Italia y Francia - Dos cada uno.

Rusia, República Checa, Portugal, Países Bajos, Dinamarca y Grecia - Uno cada uno.

Italia fue la mejor selección en la Eurocopa 2021, pero ya no podrá defender el título en este 2024

