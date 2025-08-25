En qué canal pasan Lanús vs. River por el Torneo Clausura 2025 hoy

El penúltimo partido de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 -se postergó Independiente vs. Platense a raíz de que se clausuró el estadio del Rojo por los incidentes que protagonizó la semana pasada en la Copa Sudamericana vs. Universidad de Chile- lo protagonizan Lanús y River Plate este lunes desde las 21.15 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez con abitraje de Leandro Rey Hilfer y corresponde al grupo B.

El duelo inicia a las 21.15 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 16 de febrero de este año, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del Apertura. En aquella oportunidad, el Millonario se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol del colombiano Miguel Borja. El antecedente más reciente en La Fortaleza es del 4 de marzo de 2023, con triunfo del conjunto del barrio porteño de Núñez 2 a 0 gracias a las anotaciones de José Paradela y Lucas Beltrán.

La previa de Lanús vs. River

El Granate está quinto en la tabla de posiciones de la zona B con nueve puntos producto de tres victorias y dos derrotas. En su última presentación le ganó a Gimnasia de La Plata 2 a 1 como visitante y tiene ante así una gran oportunidad porque en caso de imponerse alcanzará a su rival de turno en la cima. El Millonario, por su parte, es uno de los tres equipos invictos que le quedan al certamen (los otros son Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero) y lidera ese mismo grupo con 11 unidades (tres triunfos y dos empates) junto a San Lorenzo, que doblegó a Instituto de Córdoba 1 a 0 y lo igualó.

Ambos equipos sonrieron internacionalmente entre semana, y por penales. El elenco de Mauricio Pellegrino eliminó en octavos de final de la Copa Sudamericana al Ferroviario mientras que el de Marcelo Gallardo sufrió más de la cuenta y necesitó de una tanda para imponerse a Libertad de Paraguay en la misma instancia pero de la Libertadores.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José María Canale, Carlos Izquierdoz, Armando Méndez; Franco Watson, Agustín Cardozo, Dylan Aquino, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja o Sebastián Driussi DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.42 contra 3.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.10.