Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026

Se lleva a cabo la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, en el que los 30 equipos suman puntos para la Tabla Anual que define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026.

Platense es el único club que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura y la Copa Argentina. Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual que actualmente son Rosario Central (45 puntos), River Plate y Argentinos Juniors (42).

Los seis conjuntos que continúan en esa clasificación están accediendo a la Sudamericana 2026: Boca Juniors (39), San Lorenzo (38), Huracán y Barracas Central (37); Tigre (34) y Racing (32).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 15°, lejos de los puestos de privilegio.

Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez o Estudiantes se consagran en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya están en octavos de final- y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Independiente o Lanús conquistan la Sudamericana 2025 -también están entre los 16 mejores- y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Platense jugará la Copa Libertadores 2026 por haber ganado el Torneo Apertura EDUARDO RAPETTI - AFP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: San Lorenzo (a definir).

Tabla Anual 3: Huracán (a definir).

Tabla Anual 4: Barracas Central (a definir).

Tabla Anual 5: Tigre (a definir).

Tabla Anual 6: Racing (a definir).

River Plate es uno de los mejores equipos de la temporada 2025 del fútbol argentino Manuel Cortina - LA NACION

Cronograma y resultados de la fecha 6

Viernes 22 de agosto

Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia (Zona A).

Tigre 1-1 Independiente Rivadavia (Zona A).

Sábado 23 de agosto

San Lorenzo 1-0 Instituto (Zona B).

Rosario Central 1-0 Newell’s (Interzonal).

San Martín (SJ) 1-0 Gimnasia (Zona B).

Atlético Tucumán 3-0 Talleres (Zona B).

Domingo 24 de agosto

Unión 1-1 Huracán (Zona A).

Argentinos Juniors 4-1 Racing (Zona A).

18.15: Boca vs. Banfield (Zona A) -TNT Sports-

Postergado: Independiente vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 25 de agosto