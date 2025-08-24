Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026

Mientras se desarrolla la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, Platense es el único equipo con un cupo asegurado al máximo campeonato continental por haber ganado el Apertura
- 3 minutos de lectura'
Se lleva a cabo la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, en el que los 30 equipos suman puntos para la Tabla Anual que define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026.
Platense es el único club que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura y la Copa Argentina. Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual que actualmente son Rosario Central (45 puntos), River Plate y Argentinos Juniors (42).
Los seis conjuntos que continúan en esa clasificación están accediendo a la Sudamericana 2026: Boca Juniors (39), San Lorenzo (38), Huracán y Barracas Central (37); Tigre (34) y Racing (32).
Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 15°, lejos de los puestos de privilegio.
Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez o Estudiantes se consagran en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya están en octavos de final- y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Independiente o Lanús conquistan la Sudamericana 2025 -también están entre los 16 mejores- y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).
- Tabla Anual 2: River (a definir).
- Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Boca Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 3: Huracán (a definir).
- Tabla Anual 4: Barracas Central (a definir).
- Tabla Anual 5: Tigre (a definir).
- Tabla Anual 6: Racing (a definir).
Cronograma y resultados de la fecha 6
Viernes 22 de agosto
- Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia (Zona A).
- Tigre 1-1 Independiente Rivadavia (Zona A).
Sábado 23 de agosto
- San Lorenzo 1-0 Instituto (Zona B).
- Rosario Central 1-0 Newell’s (Interzonal).
- San Martín (SJ) 1-0 Gimnasia (Zona B).
- Atlético Tucumán 3-0 Talleres (Zona B).
Domingo 24 de agosto
- Unión 1-1 Huracán (Zona A).
- Argentinos Juniors 4-1 Racing (Zona A).
- 18.15: Boca vs. Banfield (Zona A) -TNT Sports-
- Postergado: Independiente vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-
Lunes 25 de agosto
- 15: Deportivo Riestra vs. Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
- 17: Godoy Cruz vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
- 19: Belgrano vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
- 19.15: Estudiantes vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
- 21.15: Lanús vs. River (Zona B) -ESPN Premium-
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Tabla Anual
Llegó a lo más alto. River, en la Tabla Anual 2025: así está el Millonario en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana
Volvió a ganar. Boca, en la Tabla Anual 2025: así está el xeneize en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana
Se juega la fecha 5. Tabla Anual: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026
- 1
Agenda de TV del sábado: los Pumas - All Blacks, clásico de Rosario, San Lorenzo, Europa e Inter Miami
- 2
El Boca de Riquelme sumó 45 refuerzos, pero no revendió ninguno: fundamentos negativos de un patrón que se repite
- 3
Omar Larrosa, el “segundo violín” al que Menotti aconsejó en Boca, hizo brillar en Huracán y le dio la mayor alegría: el Mundial 78
- 4
TV y streaming del domingo: juegan Boca y Racing, comienza el US Open de tenis y fútbol de Europa