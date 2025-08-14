En qué canal pasan Libertad vs. River por la Copa Libertadores 2025 hoy

Libertad de Paraguay y River Plate chocan este jueves desde las 21.30 (hora argentina) en el estadio La Huerta de Asunción con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La revancha de la serie será el próximo jueves 21 de agosto en el Monumental. El equipo que se imponga en la llave, avanzará a cuartos de final y chocará con el ganador del cruce entre Palmeiras, el mejor de la etapa de grupos con seis victorias, y Universitario de Perú, rival al que el Millonario enfrentó en la fase anterior.

El cuadro de la Copa Libertadores 2025, en la previa de los octavos de final Canchallena

La previa del partido

El conjunto guaraní fue escolta de San Pablo en el Grupo D con nueve unidades cosechadas con dos triunfos, tres empates y una caída. Anotó seis tantos y recibió cinco y emergió como el quinto mejor segundo. También enfrentó a Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba. En el primer semestre, además, se consagró campeón del Apertura de Paraguay con una campaña de 44 puntos conseguidos a partir de 12 victorias, ocho igualdades y solo dos derrotas mientras que en el Clausura marcha sexto con 11 tantos a seis del líder, Cerro Porteño.

El plantel que comanda Sergio Aquino tiene al argentino Darío Bordón, pero sobresalen los nombres de los históricos Oscar Cardozo, Roque Santa Cruz y el uruguayo Martín Cáceres. De cara a este primer encuentro el equipo paraguayo se quedó sin su arquero titular, Rodrigo Morínigo, por una lesión muscular, y lo reemplazará el charrúa Martín Silva.

Paulo Díaz estuvo en duda hasta último momento por una sinovitis; jugaría ante Libertad LUIS ROBAYO� - AFP�

El elenco argentino definirá la serie como local porque fue líder de su grupo en la primera etapa. Comandó la zona B con 12 puntos gracias a tres victorias y la misma cantidad de empates y está invicto en el certamen internacional. Sus rivales fueron Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador; y Universitario de Perú, que terminó segundo con ocho unidades.

El Millonario afronta la serie con varios jugadores que no están a disposición de Marcelo Gallardo por lesión. Entre ellos sobresale Germán Pezzella, quien el sábado pasado sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido frente a Independiente por el Torneo Clausura.

Además, Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta recién volverán para la revancha. Sebastián Driussi recibió el alta médica y viajó a Paraguay al igual que Juan Carlos Portillo, quien todavía no debutó porque se está poniendo en forma física. La buena noticia para el DT es que Paulo Díaz, quien estuvo en duda por una sinovitis en su rodilla que lo tiene a maltraer desde hace varios meses, está disponible.

Posibles formaciones

Libertad: Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarin, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.95 contra 4.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.50.

Para River, Libertad es un rival conocido al que enfrentó en la edición 2024 del máximo certamen continental, todavía con Martín Demichelis como entrenador. En la etapa de grupos el elenco del barrio porteño de Núñez se impuso 2 a 1 como visitante y 2 a 0 como local. El historial entre ambos clubes tiene 14 antecedentes con nueve victorias del equipo argentino y cuatro del paraguayo. Empataron en el restante.

El Millonario ostenta cuatro títulos en la Copa Libertadores: 1986, 1996, 2015 y 2018, cuando venció en la histórica final en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid a Boca Juniors. Su anhelo es lograr la quinta estrella que se le negó en 2019 -perdió la final ante Flamengo 2 a 1- y de la que estuvo cerca la temporada pasada porque accedió hasta las semifinales, aunque luego cayó ante Atlético Mineiro por un global de 3 a 0. Justamente la definición se jugó en el Monumental.