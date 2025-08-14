Franco Mastantuono en Real Madrid y la lista de todos los argentinos que jugaron en la Casa Blanca

Franco Mastantuono fue presentado este jueves en Real Madrid y se convertirá en el 35° jugador con nacionalidad argentina en vestir la camiseta del club más importante del mundo. La lista, con 34 nombres hasta que el ex-volante de River de 18 años pise el campo de juego por primera vez, la conforman futbolistas que tuvieron el honor de representar a la Casa Blanca en sus más de 100 años de historia, algunos con mucha trascendencia y otros con un paso fugaz.

El máximo exponente, incluso mencionado estas semanas en el marco de la llegada de Mastantuono, es Alfredo Di Stéfano. ‘La Saeta Rubia’ es el quien más jugó y más goles anotó en el Merengue, como así también el que más títulos ganó, incluidas cinco copas de Europa de las 15 que tiene la institución.

Hubo otros argentinos que también dejaron su huella en diferentes décadas. El último en triunfar en Real Madrid fue Ángel Di María, actual jugador de Rosario Central. Gonzalo Higuaín, Fernando Gago y, más allá en el tiempo, Fernando Redondo, Santiago Solari, Jorge Valdano y Héctor Rial brillaron en la entidad de la capital española.

Nicolás Paz: fue el último en vestir la camiseta del Merengue con ocho partidos y un gol en la temporada 2023-2024, antes de ser cedido a préstamo a Como de Italia.

fue el último en vestir la camiseta del Merengue con ocho partidos y un gol en la temporada 2023-2024, antes de ser cedido a préstamo a Como de Italia. Francisco Feuillassier: el mediocampista disputó apenas dos encuentros en 2017.

el mediocampista disputó apenas dos encuentros en 2017. Ángel Di María: El actual jugador de Rosario Central fue el último argentino en dejar una huella en la Casa Blanca. Jugó 190 encuentros y anotó 36 tantos. Aún cuando coincidió con la época de oro del Barcelona de Lionel Messi, fue campeón de una Liga de España, una Champions League siendo determinante, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Ezequiel Garay: el defensor jugó 31 partidos entre 2008 y 2011 y marcó un tanto.

el defensor jugó 31 partidos entre 2008 y 2011 y marcó un tanto. Gabriel Heinze: El defensor disputó 60 encuentros y anotó tres goles entre 2007 y 2009.

El defensor disputó 60 encuentros y anotó tres goles entre 2007 y 2009. Javier Saviola: Marcó cinco goles en 31 juegos entre 2007 y 2009.

Marcó cinco goles en 31 juegos entre 2007 y 2009. Fernando Gago: Entre 2007 y 2011 disputó 121 partidos y anotó un gol.

Entre 2007 y 2011 disputó 121 partidos y anotó un gol. Gonzalo Higuaín: Es quien más goles anotó con 121 después de Alfredo Di Stefano. En total jugó 264 cotejos entre 2007 y 2013. Fue campeón de tres ligas de España y de dos Supercopas de España.

Walter Samuel: El defensor vistió la camiseta de Real Madrid en 2004 y 2005 con dos goles en 40 partidos.

El defensor vistió la camiseta de Real Madrid en 2004 y 2005 con dos goles en 40 partidos. Esteban Cambiasso: Entre 2002 y 2004 jugó 67 encuentros y marcó un tanto.

Entre 2002 y 2004 jugó 67 encuentros y marcó un tanto. Santiago Solari: Es uno de los argentinos que más jugó con 209 cotejos y 22 anotaciones entre el 2000 y 2005.

Es uno de los argentinos que más jugó con 209 cotejos y 22 anotaciones entre el 2000 y 2005. Rolando Zárate: El delantero jugó apenas nueve partidos entre 1999 y 2000 y marcó tres goles.

El delantero jugó apenas nueve partidos entre 1999 y 2000 y marcó tres goles. Albano Bizzarri: El arquero, también entre 1999 y 2000, atajó en 12 oportunidades para la Casa Blanca.

El arquero, también entre 1999 y 2000, atajó en 12 oportunidades para la Casa Blanca. Fernando Redondo: El volante es otro de los futbolistas albiceleste que mejor representó a Real Madrid. Disputó 228 encuentros entre 1994 y 2000 y marcó cinco tantos. Fue campeón de dos ligas de España, dos Champions League, una Copa Intercontinental y una Supercopa de España.

Juan Esnáider: El delantero militó en el club entre 1991 y 1996 y marcó cuatro goles en 43 juegos.

El delantero militó en el club entre 1991 y 1996 y marcó cuatro goles en 43 juegos. Oscar Ruggeri: El defensor disputó 39 partidos con el Merengue en la temporada 1989-1990 y anotó tres veces.

El defensor disputó 39 partidos con el Merengue en la temporada 1989-1990 y anotó tres veces. Jorge Valdano: El delantero, en su paso por la Casa Blanca entre 1984 y 1987, marcó 55 goles en 117 cotejos.

El delantero, en su paso por la Casa Blanca entre 1984 y 1987, marcó 55 goles en 117 cotejos. Enrique ‘Quique’ Wolff: Defensor, disputó 72 duelos con cinco tantos entre 1977 y 1979.

Defensor, disputó 72 duelos con cinco tantos entre 1977 y 1979. Carlos Guerini: El atacante fue parte del equipo de la capital española entre 1975 y 1979 y anotó una docena de tantos en 77 juegos.

El atacante fue parte del equipo de la capital española entre 1975 y 1979 y anotó una docena de tantos en 77 juegos. Oscar Más: El atacante jugó 29 partidos y marcó 11 goles en 1973 y 1974.

El atacante jugó 29 partidos y marcó 11 goles en 1973 y 1974. Eduardo Anzarda: El delantero disputó 32 encuentros y marcó nueve goles entre 1971 y 1973.

El delantero disputó 32 encuentros y marcó nueve goles entre 1971 y 1973. Miguel Pérez: Entre 1967 y 1962 el delantero jugó 68 encuentros y marcó 13 tantos.

Entre 1967 y 1962 el delantero jugó 68 encuentros y marcó 13 tantos. Alfredo Di Stéfano: Es uno de los jugadores más trascendentes de la historia del club y el argentino que mejor representó al club entre las temporadas 1953-1954 y 1963-1964. En total, el delantero jugó 396 partidos y anotó 308 goles. Ganó ocho ligas de España, una Copa del Rey, cinco Copas de Europa, una Copa Intercontinental y dos Copas Latinas.

