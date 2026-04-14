En qué canal pasan Liverpool vs. PSG hoy, por la Champions League

Tras el 2 a 0 de los franceses en la ida, la revancha se disputa este martes a las 16 (horario argentino) en Anfield; Alexis Mac Allister sería titular en el local
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Este martes, desde las 16 (horario argentino), Liverpool y París Saint Germain (PSG) se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani, se disputa en Anfield y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Los Reds se metieron en la instancia de los ocho mejores tras remontar la serie de octavos de final ante el Galatasaray de Mauro Icardi. En la ida, en Turquía, perdieron 1 a 0, pero en la vuelta aprovecharon la localía y golearon 4 a 0 a los turcos para sentenciar el global. El único argentino del plantel es Alexis Mac Allister quien sería titular en el encuentro de este martes.
PSG, el campeón en ejercicio, se tomó revancha de la final del Mundial de Clubes 2025 y vapuleó 8 a 2 al Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho. En Francia ganó 5 a 2 y en Inglaterra festejó por 3 a 0. Así, mantiene viva la ilusión de defender el título obtenido el año pasado en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, cuando goleó en la final a Inter de Milán por 5 a 0.
- En la ida, disputada la semana pasada en París, Francia, PSG se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.
Liverpool vs. PSG: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Fox Sports.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Liverpool corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.48 contra los 2.73 que se repagan por un hipotético triunfo de PSG. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.24.
Posibles formaciones
- Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremy Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez o Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; y Hugo Ekitike.
- PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.
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