escuchar

Manchester City, con Julián Álvarez, juega de local este sábado ante Chelsea, con Enzo Fernández, por la fecha 25 de la Premier League 2023-24. El encuentro comienza a las 14.30 (hora argentina), con arbitraje de Andy Medley y televisación de ESPN, aunque también se puede ver por streaming a través de la plataforma Star+. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Manchester City, con Josep ‘Pep’ Guardiola al mando, tiene 52 puntos y pelea junto con Arsenal (52) y el líder Liverpool (54) por el título del máximo torneo local. Todo lo contrario sucede desde el lado de Chelsea, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, que realizó una inversión millonaria para ser animador e intentar ganar el trofeo, principalmente a sabiendas de que no participa de ninguna competencia europea, pero se posiciona en el décimo lugar y muy lejos de todo, con apenas 34 unidades.

A Chelsea le cuesta encontrar regularidad; desde hace más de un año no sale de mitad de tabla IAN KINGTON - AFP

En el último enfrentamiento entre ambos, en el marco de la fecha 12 de la vigente Premier League, igualaron 4 a 4 en un duelo memorable. Los goles del equipo londinense, que en aquella oportunidad fue local, fueron convertidos por Thiago Silva, Raheem Sterling, Nicolas Jackson y Cole Palmer, con pasado reciente justamente en el City. Para el conjunto citizen, en tanto, marcaron Haaland en dos ocasiones, Manuel Akanji y Rodri.

Manchester City vs. Chelsea: todo lo que hay que saber

Fecha 25 de la Premier League 2023-24.

Día: Sábado 17 de febrero.

Hora: 14.30 (horario argentino).

Árbitro: Andy Medley.

Estadio: Etihad Stadium.

Manchester City vs. Chelsea: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 14.30 (hora argentina) en Manchester, Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la previa del encuentro, Pochettino le restó importancia a su historial negativo ante Guardiola, a quien se enfrentó en 23 ocasiones y apenas lo pudo derrotar en cuatro: “Para mí no es importante. ‘Pep’ es un DT increíble, uno de los mejores de la historia del fútbol. Y por supuesto, no sólo mi historial contra él no es tan bueno, son demasiados entrenadores los que sufren contra él y sus equipos”, afirmó.

Mauricio Pochettino pocas veces le encontró la vuelta a 'Pep' Guardiola: solo le ganó cuatro veces ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.35 contra los 8.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Chelsea. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.70.

Posibles formaciones

Manchester City : Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Días, Nathan Aké; Rodri, Bernardo Silva; Kevin De Bruyne; Julián Álvarez, Phil Foden y Erling Haaland.

: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Días, Nathan Aké; Rodri, Bernardo Silva; Kevin De Bruyne; Julián Álvarez, Phil Foden y Erling Haaland. Chelsea: Dorde Petrovic; Malo Gusto, Axel Disasi, Levi Colwill, Ben Chilwell; Moisés Caicedo, Conor Gallagher, Enzo Fernández; Christopher Nkunku, Nicolas Jackson y Cole Palmer.