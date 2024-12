En qué canal pasan Newell’s vs. Boca Juniors por la Liga Profesional 2024 hoy

Newell’s y Boca Juniors se enfrentan este domingo en el estadio Marcelo Bielsa del Parque Independencia, en Rosario, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer en el encuentro correspondiente a la penúltima fecha de la Liga Profesional 2024. El duelo inicia a las 21 y se transmite en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Es la segunda vez en el año que ambos clubes se enfrentan y en el mismo estadio. Por la fecha 13 del grupo B de la Copa de la Liga el xeneize festejó 3 a 1 con goles de Cristian Medina, Luca Langoni y Kevin Zenón. Julián Fernández descontó para la Lepra.

La previa de Newell’s vs. Boca

El equipo dirigido por Mariano Soso se ubica en el 25° lugar de la tabla de posiciones con un total de 25 puntos conseguidos en la misma cantidad de partidos, producto de seis victorias, siete empates y 12 derrotas. En la última jornada empató 0 a 0 con Atlético Tucumán. Debido al flojo rendimiento a lo largo de este 2024, ya no pelea por nada, por lo que solo buscará sumar puntos para escalar en la tabla.

Boca, por su parte, busca un lugar en la próxima Copa Libertadores 2025 y la última posibilidad que tiene es llegar por la Tabla Anual, que otorga tres cupos y suma los puntos obtenidos en la Copa de la Liga y LPF. En ese contexto, está obligado a sumar de a tres y aún así necesita que Vélez o Talleres ganen la Liga Profesional para que se libere una plaza en esa general porque en ese caso, tanto el Fortín como la T clasificarían directo al certamen internacional ganando un título y no por la Tabla Anual. En el certamen local aparece séptimo con 38 unidades (10 triunfos, ocho igualdades y siete caídas) y en su anterior presentación derrotó a Gimnasia de La Plata 1 a 0 con un tanto de Milton Giménez.

Milton Giménez y Edinson Cavani, la dupla de ataque de Boca para visitar a Newell's Fotobaires

De cara al duelo de este domingo, Fernando Gago hace tres cambios por obligación. Marcos Rojo está suspendido, Tomás Belmonte se desgarró el isquiotibial izquierdo y Marcelo Saracchi no forma parte de la lista de convocados por un fuerte estado gripal. Lautaro Di Lollo jugaría por el capitán, Ignacio Miramón por el ex Lanús y Frank Fabra por el lateral izquierdo uruguayo. Además, el xeneize también sufrió la baja de Sergio Romero por una molestia en la rodilla, aunque no afecta al armado del once inicial porque el arquero con más presencias en la historia de la selección argentina perdió el puesto con Leandro Brey.

Posibles formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo, Tomás Jacob, Leonel Vangioni; Tomás Pérez, Éver Banega, Matko Miljevic, Mateo Silvetti; Giovani Chiaverano. DT: Mariano Soso.

Boca: Leandro Brey; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Frank Fabra; Kevin Zenón, Guillermo Fernández, Ignacio Miramón, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Edinson Cavani. DT: Fernando Gago.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.20 contra 3.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.10.

LA NACION