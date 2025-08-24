En qué canal pasan Oviedo vs. Real Madrid, por la Liga de España 2025-2026

El duelo correspondiente a la segunda fecha del certamen se disputa este domingo desde las 16.30 (hora argentina) en el estadio Carlos Tartiere
Con Franco Mastantuono entre los convocados, Real Madrid visita a Real Oviedo este domingo desde las 16.30 (hora argentina) en el estadio Carlos Tartiere con arbitraje de Ricardo De Burgos Bengoetxea por la segunda fecha de La Liga de España 2025-2026 con el objetivo de lograr otra victoria y alcanzar a Barcelona en la cima de la tabla de posiciones.
El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa del partido
El conjunto carbayón debutó en el certamen con una derrota 2 a 0 como visitante frente a Villarreal por los goles del camerunés Etta Eyong y el senegalés Pape Gueye, en un encuentro en el que fue expulsado el español Alberto Reina en el visitante. Es uno de los equipos que ascendió recientemente a la elite de España desde la segunda división y tiene como objetivo mantener la categoría.
El Merengue, por su parte, inició su participación con una victoria por 1 a 0 frente a Osasuna con un tanto del francés Kylian Mbappé. En ese duelo, el argentino Mastantuono debutó oficialmente en la Casa Blanca y de cara al choque ante Oviedo pelea por un lugar entre los titulares con Brahim Díaz para conformar la delantera con el francés y Vinicius Jr.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 23, 2025
🆚 @RealOviedo pic.twitter.com/ke8JtQ60dl
Posibles formaciones
- Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Leander Dendoncker u Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane; Kwasi Sibo, Luka Ilic; Haissem Hassan, Ilyas Chaira; y Salomón Rondón o Federico Viñas. DT: Veljko Paunović.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold o Dani Carvajal, Éder Militao o Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Brahim Díaz o Franco Mastantuono, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.33 contra 10.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 5.60.
