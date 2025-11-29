LA NACION

En qué canal pasan Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 hoy

El encuentro definitorio se disputa este sábado a las 18 (horario argentino) en el estadio Monumental de Lima, Perú, con arbitraje del argentino Darío Herrera

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El 'Flaco' López y Luiz Araújo, figuras de Palmeiras y Flamengo, serían titulares este sábado en la final de la Copa Libertadores 2025
El 'Flaco' López y Luiz Araújo, figuras de Palmeiras y Flamengo, serían titulares este sábado en la final de la Copa Libertadores 2025Canchallena

Este sábado, desde las 18 (hora argentina), Palmeiras y Flamengo se enfrentan en el marco de la final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Darío Herrera, se disputa en el estadio Monumental de Lima, Perú, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El primero en meterse en el partido decisivo fue el Mengão, que eliminó a Racing por 1 a 0 con un gol del colombiano Jorge Carrascal, resultado que logró en la ida, en el Maracaná, ya que en la revancha todo terminó en un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda. Se consagró campeón del certamen continental en tres ocasiones: 1981 (2 a 0 en el desempate vs. Cobreloa), 2019 (2 a 1 vs. River) y 2022 (1 a 0 vs. Atlético Paranaense).

Flamengo ya perdió una final de Copa Libertadores ante Palmeiras, por lo que busca revancha
Flamengo ya perdió una final de Copa Libertadores ante Palmeiras, por lo que busca revanchaGustavo Garello - AP

Luego, el Verdão logró la épica: goleó 4 a 0 a Liga de Quito como local en el estadio Allianz Parque, una semana después de haber perdido 3 a 0 como visitante. Los tantos del conjunto ecuatoriano en la ida fueron convertidos por Lisandro Alzugaray y Gabriel Villamil por duplicado. En la vuelta, en tanto, los goles del combinado brasileño los anotaron Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga por duplicado. Al igual que su rival de turno, fue campeón tres veces: 1999 (2 a 2 y 4 a 3 por penales vs. Deportivo Cali), 2020 (1 a 0 vs. Santo) y 2021 (2 a 1 vs. Flamengo).

Palmeiras vs. Flamengo: cómo ver online

El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 18 en Lima, Perú, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con un título, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.58 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Palmeiras. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Las casas de apuestas ponen a Flamengo como favorito al triunfo; el plantel ya está en Perú con la ilusión intacta
Las casas de apuestas ponen a Flamengo como favorito al triunfo; el plantel ya está en Perú con la ilusión intactaBuda Mendes - Getty Images South America
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Boca Juniors vs. Argentinos Juniors: cuándo se juega el partido del Torneo Clausura 2025
    1

    Boca vs. Argentinos Juniors: cuándo se juega el partido del Torneo Clausura 2025

  2. 50 fotos de Boca campeón del mundo: el álbum menos conocido, a 25 años de la gloria ante Real Madrid
    2

    50 fotos de Boca vs. Real Madrid: el álbum menos conocido, a 25 años de ser campeón del mundo en Japón

  3. El mensaje de la esposa de Verón que aludió a Messi: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
    3

    El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”

  4. La terminante decisión de Irán con respecto al sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos
    4

    Irán decidió no participar del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos por conflictos con las visas

Cargando banners ...