En qué canal pasan Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 hoy

Este sábado, desde las 18 (hora argentina), Palmeiras y Flamengo se enfrentan en el marco de la final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Darío Herrera, se disputa en el estadio Monumental de Lima, Perú, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El primero en meterse en el partido decisivo fue el Mengão, que eliminó a Racing por 1 a 0 con un gol del colombiano Jorge Carrascal, resultado que logró en la ida, en el Maracaná, ya que en la revancha todo terminó en un empate sin goles en el Cilindro de Avellaneda. Se consagró campeón del certamen continental en tres ocasiones: 1981 (2 a 0 en el desempate vs. Cobreloa), 2019 (2 a 1 vs. River) y 2022 (1 a 0 vs. Atlético Paranaense).

Flamengo ya perdió una final de Copa Libertadores ante Palmeiras, por lo que busca revancha Gustavo Garello - AP

Luego, el Verdão logró la épica: goleó 4 a 0 a Liga de Quito como local en el estadio Allianz Parque, una semana después de haber perdido 3 a 0 como visitante. Los tantos del conjunto ecuatoriano en la ida fueron convertidos por Lisandro Alzugaray y Gabriel Villamil por duplicado. En la vuelta, en tanto, los goles del combinado brasileño los anotaron Ramón Sosa, Bruno Fuchs y Raphael Veiga por duplicado. Al igual que su rival de turno, fue campeón tres veces: 1999 (2 a 2 y 4 a 3 por penales vs. Deportivo Cali), 2020 (1 a 0 vs. Santo) y 2021 (2 a 1 vs. Flamengo).

Palmeiras vs. Flamengo: cómo ver online

El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 18 en Lima, Perú, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Fox Sports.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con un título, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.58 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Palmeiras. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.