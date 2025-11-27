En qué canal pasan Portugal vs. Austria, por la final del Mundial Sub 17 hoy

Portugal y Austria se enfrentan este jueves desde las 13 (hora argentina) en el estadio Internacional Khalifa con arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutiérrez en la final del Mundial Sub 17 Qatar 2025, la primera cita ecuménica de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con 48 participantes.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO -se requiere ser cliente de un cableoperador-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Portugal, el campeón de Europa, busca su primera estrella en el Mundial Sub 17 Hussein Sayed� - AP�

La previa de Portugal vs. Austria

La final entre Portugal y Austria es la primera en 34 años entre dos debutantes en definiciones. En ese contexto, ninguno sabe lo que es ser campeón mundial juvenil Sub 17 y aspira a levantar el trofeo en la misma ciudad donde hace tres años la selección argentina de Lionel Messi conquistó su tercera Copa del Mundo.

El equipo luso, campeón de Europa, accedió al encuentro más importante tras eliminar en semifinales a Brasil 6 a 5, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Antes, fue segundo en el Grupo B con seis puntos producto de sendas goleadas a Nueva Caledonia 6 a 1 y Marruecos 6 a 0 más una caída ante Japón 2 a 1. En 16avos de final se impuso a Bélgica 2 a 1, en octavos a México 5 a 0 y en cuartos a Suiza 2 a 0.

Los austríacos, por su parte, están invictos en el certamen con siete victorias. En la fase inicial dominaron la zona L con nueve unidades gracias a victorias sobre Arabia Saudita 1 a 0, Malí 3 a 0 y Nueva Zelanda 4 a 1. En 16avos su víctima fue Túnez 2 a 0, en octavos Inglaterra 4 a 0, en cuartos Japón 1 a 0 y en semifinales Italia 2 a 0. En total marcó 17 goles y recibió solo uno.

Austria nunca disputó una final de un Mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y su mejor actuación entre todas las categorías es el tercer puesto que consiguió en Suiza 1954.

Posibles formaciones

Portugal: Romário Cunha, José Neto, Mauro Furtado, Martim Chelmik, Daniel Banjaqui, Bernardo Lima, Rafael Quintas, Stevan Manuel, Mateus Mide, Duarte Cunha y Anísio Cabral. DT: Manuel Albino Morin Maçães.

Austria: Daniel Posch, Jakob Hofmann, Florian Pokorny, Sergej Savic, Rafael Feldinger, Vasilije Markovic, Luca Weinhandl, Johannes Moser, Jakob Werner, Hasan Deshishku y Nicolás Jozepovic. DT: Hermann Stadler.

Es la primera vez que ambos países se enfrentan en un Mundial Sub 17, por lo que inauguran el historial entre sí.