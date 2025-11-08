En qué canal pasan Racing vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025 hoy

Racing y Defensa y Justicia juegan este sábado uno de los partidos más atractivos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 en la que hay demasiadas cosas en disputa para todos los equipos. En el caso de ambos, no solo no tienen asegurada la presencia en los octavos de final, sino que la Academia, por caso, está obligada a conseguir puntos para la Tabla Anual si quiere seguir estando en el plano internacional el año que viene. El conjunto de Gustavo Costas apuntó todas las energías a la Libertadores, pero cayó en semifinales ante Flamengo y todavía no tiene claro si estará o no en 2026.

El encuentro que es clave para las aspiraciones de ambos en el presente y futuro inicia a las 17, corresponde al Grupo A y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. En canchallena.com está disponible el minuto a minuto con todos los datos actualizados, tablas del certamen y la Anual. La particularidad del partido es que se jugará a puertas cerradas ya que la Academia fue sancionada por utilizar pirotecnia en el recibimiento del equipo en la última presentación de Copa Libertadores. Asumirá tres encuentros en esa condición.

Racing hizo una fiesta de fuegos artificiales en la vuelta de la Copa Libertadores y deberá asumir tres partidos sin público, por sanción Gonzalo Colini - LA NACION

En este contexto, Racing afrontará un compromiso determinante para su futuro porque recibirá a un equipo con el que comparte el objetivo de meterse entre los mejores ocho para avanzar a los playoffs del Torneo Clausura 2025. Ambos tienen 19 puntos producto de cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas y se ubican noveno y décimo, respectivamente, por diferencia de goles (+1 contra -2).

A falta de dos jornadas para concluir la primera etapa del Clausura, el choque es fundamental para las aspiraciones de cada uno en una zona muy pareja en la que Belgrano de Córdoba y Tigre están por encima de ellos con la misma cantidad de unidades, pero mejor dividendo de anotaciones.

La Academia también debe sumar para la Tabla Anual, en la que actualmente está séptimo, en posición de acceso a la Copa Sudamericana 2026, y aspira a meterse en la Libertadores. Si bien es poco probable que termine entre los tres mejores, apunta a terminar lo más arriba posible para estar a merced de que se liberen cupos.

Racing vs. Defensa y Justicia: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 17 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 con victoria de Racing 2 a 1 como visitante en el estadio Norberto Tito Tomaghello con goles de Maximiliano Salas y Gastón Martirena. Francisco González había puesto en ventaja al local.