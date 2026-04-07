En qué canal pasan Racing vs. Independiente de Bolivia por la Copa Sudamericana 2026 hoy

Racing debuta en la Copa Sudamericana 2026. La Academia, campeón del segundo certamen más importante de Sudamérica a nivel de clubes, no clasificó este año a la Libertadores, en la que fue semifinalista, y por eso vuelve al certamen en el que de nuevo fue campeón internacional tras 36 años, a fines de 2024. Este martes, desde las 19 (horario argentino), se estrena como visitante ante Independiente de Bolivia. El minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com.

Tras caer el fin de semana ante el otro Independiente, su clásico rival, por 1 a 0, Racing debutará en la Sudamericana, por la primera del Grupo E. El encuentro se puede seguir en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Racing perdió el fin de semana el clásico de Avellaneda y este martes debuta ante otro Independiente, de Bolivia Manuel Cortina

Independiente (B) vs. Racing: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Etapa de grupos - Grupo E

Día: Martes 7 de abril de 2026.

Hora: 19 (hora argentina).

Estadio: Olímpico Patria.

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú).

TV: ESPN.

Streaming: Flow, Telecentro Play, DGO y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El equipo boliviano accedió a la etapa de grupos tras disputar el repechaje y derrotar a Guabirá 3 a 2 por penales después de igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Este viernes debutó en el campeonato de su país con una caída ante Nacional Potosí por 3 a 0 y buscará dar el golpe en su inicio en la competencia internacional con un plantel en el que sobresale Jonatan Cristaldo, argentino con pasado en la Academia.

El conjunto albiceleste dirigido por Gustavo Costas iniciará el certamen golpeado por la caída ante el Rojo y con la ambición de ser protagonista. Es uno de los máximos candidatos al título junto a River Plate, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio y Botafogo, con el que comparte la zona.

Racing volvió a consagrarse en el plano internacional tras 36 años, con la Sudamericana 2024 LA NACION/Alessia Maccioni

En el Torneo Apertura de la Liga Profesional Racing marcha sexto con 18 puntos gracias a cinco triunfos, tres empates y cuatro derrotas y no puede relajarse para clasificar a octavos de final. En ese contexto, afrontará los próximos compromisos con los habituales titulares porque de lo contrario, mirará la definición desde afuera.