En qué canal pasan Racing vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clasusura 2025 hoy

La undécima fecha del Torneo Clausura 2025 concluye con el duelo entre Racing e Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente al grupo A y programado este lunes a las 21 en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje de Luis Lobo Medina.

El cotejo se transmite por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Independiente Rivadavia está afuera de los puestos de clasificación a octavos de final Marcelo Aguilar - LA NACION

La previa de Racing vs. Independiente Rivadavia

Ninguno de los equipos está en zona de clasificación a octavos de final, pero la paridad de la zona A hace que con una victoria se acerquen considerablemente hasta el octavo lugar. La Academia marcha 12° con 11 puntos gracias a dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas y necesita sostener su regularidad -no perdió en sus últimos tres juegos- para llegar a los playoffs.

La semana pasada el equipo de Gustavo Costas quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de River Plate en cuartos de final, pero su gran objetivo del año es la Copa Libertadores en la que jugará semifinales vs. Flamengo y, en ese contexto, la caída ante el Millonario pasó a segundo plano. El DT puede utilizar en el Clausura a Marcos Rojo porque fue incluido en la lista de buena fe en reemplazo de un juvenil que se lesionó y es probable que sume minutos ante la Lepra mendocina.

El elenco de Alfredo Berti ganó apenas uno de los últimos cinco encuentros y se ubica por detrás de Racing con 10 unidades conseguidas en dos victorias, cuatro igualdades y cuatro caídas. Como su rival de turno, necesita ganar acercarse a los puestos de acceso a los cruces de eliminación directa en uno de los dos campeonatos donde participa porque también jugará las semifinales de la Copa Argentina vs. el Millonario.

Posibles formaciones

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Adrián Balboa, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas. Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari y Franco Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.99 contra 4.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.38.

Ambos clubes se enfrentaron en la undécima fecha del Torneo Apertura 2025 con triunfo de Independiente Rivadavia 2 a 1 en Mendoza con un doblete de Juan Barbieri. Juan Nardoni había puesto en ventaja a Racing.