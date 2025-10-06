En qué canal pasan Deportivo Riestra vs. Vélez por el Torneo Clausura 2025 hoy

El encuentro entre los líderes del grupo B correspondiente a la undécima fecha se disputa este lunes a las 19 en el estadio Guillermo Laza
La cima del grupo B del Torneo Clausura 2025 se la disputan Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield en el encuentro correspondiente a la undécima fecha que disputarán este lunes desde las 19 en el estadio Guillermo Laza con arbitraje de Fernando Echenique.
El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa de Riestra vs. Vélez
El último partido de la zona tiene cara a cara a los líderes. El Malevo manda con 22 puntos gracias a siete victorias, un empate y dos derrotas y llega al cotejo envalentonado el histórico triunfo sobre River 2 a 1 en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Gustavo Benítez tiene ante sí una gran ocasión de despegarse en la punta y, sobre todo, prácticamente sentenciar su clasificación a octavos de final.
El Fortín, por su parte, quiere aprovechar su gran momento para saltar a los más alto de la tabla de posiciones. Acumula 21 unidades producto de seis alegrías, tres igualdades y solo una caída y de sus últimos seis cotejos ganó cinco. Ya sin participación en la Copa Libertadores 2025 porque Racing lo eliminó en cuartos de final, el elenco de Guillermo Barros Schelotto quiere pelear por el título a nivel local.
Posibles formaciones
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez, Yonatan Goitía, Pablo Monje, Alexander Díaz, Antony Alonso y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
- Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Francisco Pizzini, Matías Pellegrini y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.57 contra 3.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.80.
Ambos clubes se enfrentaron en la undécima fecha del Torneo Apertura 2025 y ganó Deportivo Riestra 1 a 0 en el estadio José Amalfitani con gol de Jonathan Herrera.
