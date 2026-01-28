En qué canal pasan Racing vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este miércoles, desde las 19 (horario argentino), Racing y Rosario Central se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Fernando Echenique, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia comenzó su participación en el primer certamen de la temporada en la máxima división del fútbol argentino con el pie izquierdo. Sufrió una inesperada derrota ante Gimnasia de La Plata como visitante: fue 2 a 1 por un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto y otro tanto de Franco Torres (Tomás Conechny descontó para Racing). Así, quedó momentáneamente en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones de su zona.

Racing no pudo con Gimnasia de La Plata en su debut en el Torneo Apertura 2026: perdió 2 a 1 Fotobaires / Nacho Amiconi

El Canalla, por su parte, tampoco comenzó bien el 2026, luego de un 2025 en el que recibió un trofeo como Campeón de Liga por ser el mejor de la Tabla Anual. Contra todo pronóstico, perdió 2 a 1 con Belgrano en el Gigante de Arroyito. Los goles del Pirata fueron convertidos por Facundo Mallo en contra y Lautaro Gutiérrez, mientras que el único tanto del equipo dirigido por Jorge Almirón lo anotó Ángel Di María de penal. Está undécimo en la clasificación general.

Racing vs. Rosario Central: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.20 contra los 3.78 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

Las casas de apuestas ponen a Racing como favorito al triunfo en el encuentro ante Rosario Central Manuel Cortina

Posibles formaciones