Horario de River vs. Peñarol por el torneo de verano 2026

River y Peñarol se enfrentan este sábado en un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata. El partido, que pondrá cara a cara a dos de los equipos más importante del continente, está programado para las 22.15 (horario argentino) en el estadio Campus de Maldonado de Uruguay, con transmisión vía streaming de Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó a Millonarios de Colombia por la mínima diferencia el domingo pasado, en su primera aparición de este año. El único gol del encuentro lo hizo Gonzalo Montiel de penal. El conjunto uruguayo, por su parte, solo jugó un amistoso informal ante Independiente el martes. Fueron dos tiempos de 25 minutos en el estadio Campeón del Siglo, a puertas cerradas, y el Rojo ganó por 2 a 1 con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra (Leonardo Fernández, de tiro libre, puso el 1 a 0 parcial para Peñarol).

Marcelo Gallardo tuvo un buen arranque de 2026 con River, tras el triunfo ante Millonarios de Bogotá GASTON BRITOS

El historial entre River y Peñarol registra 19 antecedentes oficiales. El Millonario tiene ventaja en el mano a mano, con nueve victorias contra seis del Manya. Los cuatro compromisos restantes terminaron en empate. No se cruzan por los puntos desde 1995, cuando se enfrentaron en los octavos de final de la Supercopa Sudamericana. En esa serie igualaron 5 a 5 y el club argentino avanzó a cuartos tras ganar 7 a 6 en los penales.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 29 de marzo de 2016, también por un amistoso, en lo que fue el estreno del estadio “Campeón del Siglo” de Peñarol. El partido finalizó con goleada del local por 4 a 1 gracias a las anotaciones de Diego Forlán, Miguel Murillo, Luis Aguiar y Cristian Palacios (Ignacio ‘Nacho’ Fernández convirtió el único tanto del Millonario).

El estadio Campeón del Siglo de Peñarol, Uruguay, se inauguró con un amistoso entre el local y River Peñarol

River vs. Peñarol: todo lo que hay que saber

Amistoso de pretemporada - Serie Río de la Plata

Día : Sábado 17 de enero

: Sábado 17 de enero Hora : 22.15 (horario argentino)

: 22.15 (horario argentino) Estadio : Campus de Maldonado, Uruguay

: Campus de Maldonado, Uruguay Árbitro : A confirmar

: A confirmar TV : No disponible en la Argentina

: No disponible en la Argentina Streaming: Disney+ Premium

Posibles formaciones