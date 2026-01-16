Horario de River vs. Peñarol por el torneo de verano 2026

El encuentro entre el Millonario y el Manya se disputa este sábado en el estadio Campus de Maldonado; será el último amistoso del club argentino en esta pretemporada
- 3 minutos de lectura'
River y Peñarol se enfrentan este sábado en un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata. El partido, que pondrá cara a cara a dos de los equipos más importante del continente, está programado para las 22.15 (horario argentino) en el estadio Campus de Maldonado de Uruguay, con transmisión vía streaming de Disney+ Premium.
El equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó a Millonarios de Colombia por la mínima diferencia el domingo pasado, en su primera aparición de este año. El único gol del encuentro lo hizo Gonzalo Montiel de penal. El conjunto uruguayo, por su parte, solo jugó un amistoso informal ante Independiente el martes. Fueron dos tiempos de 25 minutos en el estadio Campeón del Siglo, a puertas cerradas, y el Rojo ganó por 2 a 1 con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra (Leonardo Fernández, de tiro libre, puso el 1 a 0 parcial para Peñarol).
El historial entre River y Peñarol registra 19 antecedentes oficiales. El Millonario tiene ventaja en el mano a mano, con nueve victorias contra seis del Manya. Los cuatro compromisos restantes terminaron en empate. No se cruzan por los puntos desde 1995, cuando se enfrentaron en los octavos de final de la Supercopa Sudamericana. En esa serie igualaron 5 a 5 y el club argentino avanzó a cuartos tras ganar 7 a 6 en los penales.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 29 de marzo de 2016, también por un amistoso, en lo que fue el estreno del estadio “Campeón del Siglo” de Peñarol. El partido finalizó con goleada del local por 4 a 1 gracias a las anotaciones de Diego Forlán, Miguel Murillo, Luis Aguiar y Cristian Palacios (Ignacio ‘Nacho’ Fernández convirtió el único tanto del Millonario).
River vs. Peñarol: todo lo que hay que saber
- Amistoso de pretemporada - Serie Río de la Plata
- Día: Sábado 17 de enero
- Hora: 22.15 (horario argentino)
- Estadio: Campus de Maldonado, Uruguay
- Árbitro: A confirmar
- TV: No disponible en la Argentina
- Streaming: Disney+ Premium
Posibles formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.
- Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo River
- 1
Franco Mastantuono fue titular y anotó un gol en Real Madrid, que cayó con Albacete por la Copa Del Rey
- 2
Así quedó conformada la final de la Copa Africana de Naciones 2025-2026
- 3
Argentina vs. España, por la Finalissima el 27 de marzo de 2026: horario, estadio y todo lo que se sabe
- 4
Se difundió un nuevo video de la brutal pelea de tres futbolistas argentinos de Fortaleza con unos vecinos en Año Nuevo