En qué canal pasan Real Madrid vs. Rayo Vallecano por la Liga de España 2025-2026 hoy

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo desde las 10 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu con arbitraje de Isidro Díaz de Mera Escuderos en el encuentro correspondiente a la fecha 22 de La Liga de España 2025-2026.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGOy Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Real Madrid vs. Rayo Vallecano

El Merengue, con Franco Mastantuono de titular nuevamente, necesita ganar para no perderle pisada a Barcelona, que el sábado superó a Elche 3 a 1 como visitante y domina la tabla de posiciones con 55 puntos. La Casa Blanca tiene 51 gracias a 16 victorias -lleva cinco consecutivas-, tres empates y dos derrotas siendo el equipo que menos perdió en el certamen.

Entre semana, el conjunto Álvaro Arbeloa sufrió un cachetazo en la Champions League 2025-2026: perdió ante Benfica 4 a 2 en Portugal con un agónico gol del arquero Anatoli Trubin que valió la clasificación para los lusos por diferencia de tantos y al conjunto español lo dejó afuera de los octavos de final y tendrá que disputar playoffs para llegar a esa instancia. El sorteo, casualmente, los dejó otra vez cara a cara.

Los Franjirrojos, por su parte, marchan 16° con 22 unidades producto de cinco victorias, siete pardas y nueve derrotas y deben sumar para escapar del fondo de la clasificación y ganar en tranquilidad en la pelea por no descender. El arquero argentino Augusto Batalla es de la partida en el plantel comandado por Íñigo Pérez.

Formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Franco Mastantuono. DT: Álvaro Arbeloa.

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Franco Mastantuono. DT: Álvaro Arbeloa. Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría, Pathé Ciss, Isaac Palazón Camacho, Gerard Gumbau, Álvaro García, Illias Akhomach y Jorge de Frutos. DT: Íñigo Pérez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.43 contra 8.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.25.