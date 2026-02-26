En qué canal pasan River vs. Banfield por el Torneo Apertura 2026 hoy

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate se cierra este jueves en el partido vs. Banfield, que se disputa desde las 19.30 (horario argentino) en el Monumental con arbitraje de Hernán Mastrángelo y corresponde a la séptima fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en 2024, por la Liga Profesional de ese año, con victoria del Millonario 3 a 1 en el estadio Antonio V. Liberti con un doblete de Pablo Solari y otro tanto de Miguel Borja. Leandro Garate marcó en el perdedor. El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.

La previa de River vs. Banfield

El encuentro cierra parcialmente la séptima jornada, ya que quedarán dos juegos que se desarrollarán posteriormente. Lanús vs. Boca será el 4 de marzo y Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors todavía no tiene fecha confirmada. Esto es porque el Bicho y el Granate tuvieron y tienen, respectivamente, compromisos internacionales entre semana.

El presente del conjunto del barrio porteño de Núñez es muy adverso y decantó la salida del entrenador más importante de su historia. Más allá de lo ocurra en el campo de juego, será una jornada en la que la alegría y la tristeza se mezclarán a cada instante porque el club despedirá a un ‘Muñeco’ cuyas estadísticas pudieron más que su espalda para soportar la adversidad: de los últimos 15 partidos en ligas argentinas, perdió 10, ganó tres e igualó dos. Se espera un apoyo total hacia el DT y un clima muy hostil para con los futbolistas, muchos de ellos elegidos por el propio entrenador para llegar a la institución.

Mientras se define quién será el sucesor de Gallardo y el nombre de Eduardo Coudet suena con mucha fuerza más allá de que él desmintió contactos, lo trascendental para River, más allá de la despedida del ‘Muñeco’, es volver a ganar y escalar posiciones en una tabla de la zona B que lo tiene undécimo con siete puntos producto de tres caídas, dos triunfos y un empate.

En la última formación del ‘Muñeco’ Santiago Beltrán es el arquero porque Franco Armani se resintió de la lesión ante Vélez; y las dudas pasan por si juegan en la defensa Lautaro Rivero o Paulo Díaz y en la ofensiva, Joaquín Freitas o Facundo Colidio. Marcos Acuña le ganaría la pulseada a Matías Viña. Kendry Páez, aunque no fue titular desde su llegada, se recuperó de una dolencia en el hombro y está disponible. El que está descartado es Juan Fernando Quintero, quien sufrió una lesión muscular ante el Fortín.

El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, tiene la misma cantidad de unidades que River, con el mismo récord. En su última presentación venció a Newell’s 3 a 0 y quiere aprovecharse del mal momento de su rival para dar el cimbronazo en el Monumental. Sus objetivos son muy diferentes a los del Millonario porque esta temporada puja por no descender a la Primera Nacional a través de la Tabla de Promedios, donde se ubica 26° y tiene por detrás a solo cuatro clubes.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Santiago Lencina, Tomás Galván; Joaquín Freitas o Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Santiago Lencina, Tomás Galván; Joaquín Freitas o Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo. Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.50 contra 7.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.03.