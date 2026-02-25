Marcelo Gallardo se va de River: día y horario del partido en el que se despide

Marcelo Gallardo no logró revertir el mal momento de River y, finalmente, decidió dar un paso al costado. Lo que parecía imposible por sus propias declaraciones en los días previos a la renuncia, se concretó, probablemente para no esperar a que la situación empeore en el club en el que es uno de los máximos ídolos. “Las cosas no salieron como estaban proyectadas. Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir con los objetivos”, comentó en un video publicado en las redes sociales del Millonario.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, afirmó. El encuentro en cuestión será este 26 de febrero a las 19.30 (horario argentino) en el estadio Monumental, frente a Banfield, en el marco de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y se podrá ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Nada hacía prever esta situación en diciembre de 2025, cuando el ‘Muñeco’ extendió su vínculo hasta finales de este año. Pero la crisis futbolística y las tres caídas en fila que suma River en el Apertura (1-4 ante Tigre y 0-1 frente a Argentinos Juniors y Vélez, respectivamente), sumado a las 12 derrotas en los últimos 20 partidos entre todas las competencias, impactaron más que nunca. Desde su regreso al club en agosto de 2024, nunca logró que el plantel adopte su idea futbolística. Y por eso, entre otras cosas, llegó el fin de su segundo ciclo.

River vs. Banfield: todo lo que hay que saber

Fecha 7 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Jueves 26 de febrero.

: Jueves 26 de febrero. Hora : 19.30.

: 19.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Hernán Mastrángelo.

: Hernán Mastrángelo. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

River llega al compromiso de este jueves en el séptimo puesto de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas consecutivas en las últimas fechas. Banfield, por su parte, se mantiene en el octavo lugar de la clasificación general con la misma cantidad de unidades que el Millonario pero con mejor diferencia de gol (0 contra -2).

A falta del encuentro ante el Taladro, en su segunda etapa en Núñez Gallardo sumó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas en 85 partidos oficiales, lo que representa una efectividad del 53,72% de puntos.

Gallardo aseguró que lo "invade el dolor" por no haber podido cumplir con los objetivos

Cómo comprar entradas para la despedida de Marcelo Gallardo

Como ocurre en todos los partidos de River, la compra de entradas se puede efectuar a través de River ID. El sistema, que tiene prioridad para socios activos plenos y, en última instancia, para adherentes, es la única vía oficial para adquirir tickets (es necesario ser usuario registrado). Si luego de que socios activos y adherentes hagan sus compras aún quedan boletos, el remanente se pone a disposición del público en general. Sin embargo, esto muy pocas veces sucede debido a la amplia masa societaria del club.