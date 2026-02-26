Boca Juniors vs. Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors volverá a jugar en la Bombonera este sábado desde las 17.45 (horario argentino) ante Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El partido se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará Pablo Dóvalo, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.46 contra 9.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.03.

El xeneize se impuso este martes a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 en la primera ronda de la Copa Argentina 2026 y se sacó de encima un partido que, de perderlo, hubiese generado un cimbronazo porque el equipo no está a la altura de las expectativas y la continuidad de Claudio Úbeda se discute partido a partido.

En la tabla de posiciones de su zona se ubica décimo con ocho puntos con una campaña muy irregular de dos triunfos, dos empates y dos caídas. Su encuentro de la séptima jornada ante Lanús como visitante se programó para el 4 de marzo porque el Granate está dispuntando la Recopa Sudamericana vs. Flamengo.

Santiago Ascacibar es una pieza inamovible del mediocampo de Boca Manuel Cortina

De los habituales titulares, el entrenador no podrá contar con Exequiel Zeballos y Juan Barinaga, ambos lesionados. Lo positivo es la vuelta de Leandro Paredes y, muy posiblemente, de Ander Herrera al mediocampo. Además, Edinson Cavani se perfila para ser el centrodelantero titular acompañado de Adam Bareiro, quien debutó recientemente en el certamen que reúne a clubes de todas las categorías y anotó un doblete.

El Lobo de Ariel Broggi, como todos los equipos que ascienden desde la Primera Nacional, se está adaptando a la élite y hasta el momento cosechó dos victorias, un empate en su último partido ante Independiente y cuatro derrotas, por lo que tiene siete puntos y se ubica 13° en la clasificación. Su principal objetivo es mantener la categoría y afianzarse en la misma para no regresar rápidamente a la segunda división, para lo que necesita sumar unidades.

Ambos clubes no se enfrentan oficialmente desde la década del ’80. Lo curioso es que en los tres encuentros oficiales Gimnasia de Mendoza salió airoso con dos victorias 1 a 0 en los Nacional de 1978 y 1982 más un empate en el campeonato de 1983. El Lobo siempre fue local, incluido en dos amistosos que terminaron 0 a 0 el de 1984 y con triunfos 4 a 0 de Boca en 1989.