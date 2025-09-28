En qué canal pasan River vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025 hoy

El primer puesto del grupo B del Torneo Clausura 2025 lo dirimen este domingo River Plate y Deportivo Riestra en el encuentro que protagonizan desde las 18 en el estadio Monumental con arbitraje de Pablo Echavarría por la décima fecha del calendario.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play -se require estar suscripto al ‘pack fútbol’-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de River vs. Riestra

El Millonario quiere dejar atrás la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 a manos de Palmeiras y tiene ante sí una gran ocasión para quedar en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona B porque enfrenta al líder con 19 puntos. El elenco dirigido por Marcelo Gallardo suma 18 producto de cinco victorias, tres empates y una caída y de imponerse a su rival de turno, lo superará y comandará la clasificación en soledad al menos hasta que Vélez Sarsfield, que también acumula 18 unidades, reciba a Atlético Tucumán.

El Malevo, contra todos los pronósticos, manda y está muy cerca de clasificarse a octavos de final como así también a un torneo internacional (Copa Sudamericana o Libertadores) del año próximo. La campaña del plantel de Guillermo Benítez es de seis alegrías, una igualdad y dos caídas y se afianzó entre los mejores con los cuatro triunfos que logró consecutivamente.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo. Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.53 contra 8.39 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.85.

Ambos equipos se enfrentaron a principios de este año en el Torneo Apertura e igualaron sin goles.