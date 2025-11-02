En qué canal pasan River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025 hoy

River Plate y Gimnasia de La Plata se enfrentan este domingo desde las 20.30 en el estadio Monumental con arbitraje de Nazareno Arasa en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del grupo B del Torneo Clausura 2025, el que cierra la jornada.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizada al instante.

Gimnasia de La Plata perdió cinco de los últimos seis partidos NACHO AMICONI - Fotobaires

La previa de River vs. Gimnasia

El Millonario disputa su primer partido desde que Independiente Rivadavia de Mendoza lo eliminó en semifinales de la Copa Argentina 2025 por penales, tras igualar 0 a 0, y lo hace con nuevo presidente porque Stefano Di Carlo se impuso en las elecciones que se celebraron el sábado y ocupó el cargo que tenía Jorge Brito.

El equipo de Marcelo Gallardo está en el ojo de la tormeta, no solo por los malos resultados sino también por el rendimiento, y tiene la urgencia de ganar para, al menos, afrontar la semana previa al Superclásico con Boca con cierta tranquilidad. También, para escalar posiciones en la zona B del Clausura -actualmente está 6° con 21 unidades- y clasificar a octavos de final y, sobre todo, mantenerse en puesto de acceso a la Copa Libertadores 2026 en la Tabla Anual.

El entrenador no puede contar con Gonzalo Montiel por una lesión en su rodilla mientras que es probable que Enzo Pérez, ya recuperado, sume minutos pensando en el cotejo con el xeneize. El que se puede meter entre los titulares es el juvenil Ian Subiabre para hacer dupla con Maximiliano Salas.

El presente del Lobo es adverso, deportiva e institucionalmente porque la semana pasada una Asamblea General Ordinaria terminó en escándalo con miembros de la Comisión Directiva agredidos por un grupo de socios. El elenco platense pelea por no descender a la Primera Nacional ya sea por la Tabla Anual o lo de promedios. En ambas se ubica 27°, después de cinco derrotas en los últimos seis partidos que le costaron el cargo a Alejandro Orfila. En la tabla de posiciones de la zona B del Clausura está 12° con 13 puntos y todavía tiene chances de acceder a los octavos, pero su objetivo primordial es mantener la categoría.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.30 contra 11.88 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.33.

Ambos equipos se enfrentaron en la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 con triunfo de River Plate 3 a 0 como visitante en La Plata con goles de Sebastián Driussi, Franco Mastantuono y Rodrigo Aliendro.