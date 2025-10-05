En qué canal pasan Rosario Central vs. River Plate por el Torneo Clausura 2025 hoy

Rosario Central y River Plate protagonizan este domingo el partido más atractivo de la undécima fechal Torneo Clausura 2025. El encuentro, correspondiente al grupo B, se desarrolla desde las 21.15 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play siempre que el usuario sea cliente de un cableoperador y está suscripto al ‘pack fútbol’. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Marcelo Gallardo tomó aire con el triunfo de su River ante Racing en la Copa Argentina Fernando Font

La previa de Central vs. River

El Canalla disfruta de un gran presente, envalentonado por la vuelta de Ángel Di María, y tiene como objetivo ser campeón del único certamen que le queda en la temporada 2025. Con un partido menos completado porque debe concluir ante Sarmiento -suspendido en el entretiempo porque intensas precipitaciones en Junín afectaron el campo de juego-, marcha sexto en la zon B con 15 puntos producto de tres triunfos y seis empates. Es el único invicto del certamen, pero tiene como cuenta pendiente ganar más de los que iguala para afianzarse como candidato.

El Millonario vuelve a jugar en el escenario donde el jueves pasado le ganó a Racing 1 a 0 por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 y avanzó a semifinales. Con ese resultado, el entrenador Marcelo Gallardo tomó aire luego de la eliminación en la Copa Libertadores y las dos derrotas seguidas en el Clausura, la última histórica ante Deportivo Riestra en el Monumental. El elenco del barrio porteño de Núñez marcha cuatro en la clasificación con 18 tantos garcias a cinco victorias, tres igualdades y dos caídas y necesita imponerse para escalar al menos un lugar.

Ángel Di María es titular indiscutido en Rosario Central Prensa Rosario Central

El encuentro se disputa también mirando la Tabla Anual, donde ambos lideran y son los mejores de la temporada en curso. A través de ella, a excepción de que alguno se corone campeón en el cierre del año, es que quiere clasificar a la Copa Libertadores 2026. Mientras se disputa la undécima fecha, Rosario Central manda con 50 puntos y River es escolta con 49.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun, Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández, Franco Ibarra, Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Jorge Broun, Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández, Franco Ibarra, Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan. River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero, Ignacio Fernández y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.71 contra 2.83 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.86.

Ambos equipos se vieron las caras en el Torneo Apertura, en la fecha 11, y empataron 2 a 2 en el estadio Monumental. Los tantos de River los anotaron Lucas Martínez Quarta e Ian Subiabre mientras que Carlos Sebastián Ferreira y Santiago López hicieron los de Rosario Central.