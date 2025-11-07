En qué canal pasan Rosario Central vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025 hoy

Rosario Central, el mejor equipo en lo que va del año, y San Lorenzo se enfrentan este viernes desde las 21 en en el estadio Gigante de Arroyito, en el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 y la penúltima de la instancia regular que además tiene “ardiendo” la Tabla Anual, el escalafón que da clasificaciones a las copas internacionales y define uno de los descensos. Todos los detalles de este partido, tablas de posiciones y clasificaciones se pueden seguir en vivo en cancallena.com.

El encuentro entre el Canalla y el Ciclón se puede ver por televisión a través de TNT Sports o sintonizar online en Flow, Telecentro Play y DGO, y en todos los casos se requiere tener contratado el “Pack fútbol”.

Rosario Central vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

Grupo B.

Hora: 21 (horario argentino).

Arbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario.

TV: TNT (Pack fútbol).

Streaming: DGO, Telecentro Play, Flow.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Rosario Central vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 21 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

El Canalla es el mejor equipo de la temporada, al menos desde el apartado estadístico. Es el líder de su zona con 30 puntos, tres más que su escolta Deportivo Riestra y, a su vez, es el único invicto que le queda al certamen en curso. Ya se aseguró un lugar en la próxima ronda y también se quedó con uno de los cupos para la edición venidera del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. En la última jornada le ganó 3 a 1 a Instituto de Córdoba como visitante.

El Ciclón, por su parte, está envuelto desde hace mucho tiempo en una crisis institucional, con inhibiciones por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y conflictos dirigenciales. El presidente, Marcelo Moretti, fue removido temporalmente en medio de denuncias por administración fraudulenta, pero regresó al cargo tras una resolución judicial. Sin embargo, pese a la turbulencia interna, los resultados mantienen al club en el quinto puesto, en zona de acceso a los octavos de final. Viene de ganarle 1 a 0 a Riestra, con lo que alcanzó el sexto lugar en la Tabla Anual: sueña con jugar la próxima Libertadores.

La Tabla Anual del fútbol argentino, con Boca en el segundo lugar y River en el tercero, ambos detrás de Rosario Central Canchallena

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.09 contra los 4.61 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.90.