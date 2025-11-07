Tabla Anual: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, en la previa de la fecha 15

La Tabla Anual del fútbol argentino está que arde. Porque a falta de dos jornadas para que termine la instancia regular del Torneo Clausura 2025 hay demasiadas cosas en juego para los equipos de la Liga Profesional. Mientras algunos ya se aseguraron estar en la Copa Libertadores 2025 y en los cruces de octavos de final del certamen local otros pelean por los mismos objetivos, o por ingresar a la Sudamericana o simplemente por no perder la categoría. Todos los detalles están en canchallena.com.

Independiente Rivadavia de Mendoza se convirtió este miércoles en el último pasajero argentino a la Copa Libertadores 2026 gracias a que se coronó campeón de la Copa Argentina 2025 al derrotar en la definición a Argentinos Juniors 5 a 3 por penales luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

La Lepra mendocina nunca había conquistado un torneo nacional, como tampoco un club de esa provincia, y competirá fuera del país por primera vez con el cupo de ‘Argentina 3′, por lo que ingresará directamente a la etapa de grupos y no necesitará de su desempeño en la Tabla Anual.

Lo negativo para los equipos que pujan por los boletos a la Libertadores y Sudamericana a través de ella es que el equipo dirigido por Alfredo Berti no liberará ningún cupo a raíz de que se encuentra afuera de los puestos que los otorgan: se ubica 15° con 39 puntos, a siete del décimo lugar cuando quedan solo seis en juego -últimas dos fechas del Torneo Clausura-, por lo que no puede alcanzar esos escalones.

Además, los mendocinos ya quedaron eliminados del Clausura porque no tienen chances de avanzar a octavos de final. En caso de que obtuviese el título en ese campeonato, le hubiese liberado el de la Copa Argentina para el Bicho.

Los otros clubes que jugarán la Copa Libertadores 2026 son Platense por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025 y Rosario Central gracias a que se aseguró el primer lugar en la Tabla Anual. En caso de que el Canalla conquistase el Clausura, cederá su plaza de la clasificación general. Lo mismo pasará si Lanús gana la Copa Sudamericana -disputará la final vs. Atlético Mineiro- y accede por ese logro a la próxima Libertadores. En su caso, es probable que libere su cupo a la Sudamericana porque está relegado en la general y es poco probable que llegue a los tres primeros puestos.

Entre los clubes que necesitan que se liberen boletos a la Libertadores 2026 están Boca y River, siempre que no ganen el Clausura. En el caso del xeneize, está un paso de clasificarse a través de la Tabla Anual mientras que River marcha tercero en la general y, de momento, accede al repechaje del torneo internacional que es la misma instancia en la que su clásico rival fue eliminado en esta edición por Alianza Lima.

Argentinos Juniors, por su parte, perdió una gran chance de ingresar a la Libertadores, pero todavía pelea en la Tabla Anual porque se ubica cuarto con 51 puntos y en zona de Sudamericana junto a Deportivo Riestra (51), San Lorenzo (49), Racing y Barracas Central (47); Tigre y Lanús (46).

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).

Tabla Anual 3: San Lorenzo (a definir).

Tabla Anual 4: Barracas Central (a definir).

Tabla Anual 5: Racing Club (a definir).

Tabla Anual 6: Lanús (a definir).

Así se juega la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

Rosario Central vs. San Lorenzo.

Sábado 8 de noviembre

Huracán vs. Newell’s.

Racing vs. Defensa y Justicia.

Talleres vs. Platense.

San Martín de San Juan vs. Lanús.

Unión vs. Barracas Central.

Domingo 9 de noviembre

Boca Juniors vs. River Plate.

Banfield vs. Aldosivi.

Sarmiento vs. Instituto.

Tigre vs. Estudiantes.

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz.

Lunes 10 de noviembre