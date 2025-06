En qué canal pasan Salzburgo vs. Real Madrid por el Mundial de Clubes hoy

Salzburgo y Real Madrid, los dos equipos europeos que integran el Grupo H del Mundial de Clubes 2025, se enfrentan este jueves en el marco de la última fecha y en busca de un lugar en octavos de final. El partido está programado para las 22 (horario argentino) en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, con arbitraje del mauritano Dahane Beida. La transmisión televisiva está a cargo de DSports, el streaming de DAZN y el minuto a minuto de canchallena.com, plataforma en la que también se pueden ver todas las estadísticas y detalles del torneo.

El conjunto austríaco se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de una victoria (2 a 1 vs. Pachuca) y un empate (0 a 0 vs. Al Hilal). Si gana, avanza directamente a octavos. El Merengue, por su parte, está primero con la misma cantidad de unidades pero con mejor diferencia de gol (+2 contra +1). Corre con una suerte similar a la de los austríacos, aunque con una ventaja: con una igualdad, se meterá entre los 16 mejores sin importar lo que ocurra en Pachuca vs. Al Hilal, que se juega en simultáneo en el estadio Geodis Park de Nashville.

Real Madrid lidera la tabla de posiciones del Grupo H: le alcanza con un empate para pasar a octavos FEDERICO PARRA - AFP

Salzburgo vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Filadelfia, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Quienes tengan contratado el servicio del cableoperador DGO (de DirecTV), por su parte, podrán acceder a la señal televisiva de manera online. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.30 contra los 10.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Salzburgo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.44.

Xabi Alonso afronta su primer torneo como DT de Real Madrid y quiere iniciar su etapa con un título INA FASSBENDER - AFP

Posibles formaciones