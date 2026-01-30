River Plate vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 21.30 en el Gigante de Arroyito y a priori es uno de los más atractivos de la tercera jornada
- 3 minutos de lectura'
Rosario Central y River se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Es uno de los encuentros, a priori, más atractivos del fin de semana. Está programado para las 21.30 (horraio argentino) en el Gigante de Arroyito, con televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.
El Canalla se recuperó tras comenzar el certamen con el pie izquierdo (derrota como local ante Belgrano en el debut) y venció a Racing como visitante, por 2 a 1, en la segunda jornada. El Millonario, por su parte, es uno de los equipos que ganó los dos compromisos que disputó hasta el momento, el último de ellos frente a Gimnasia de La Plata, por 2 a 0, en Monumental, en un encuentro en el que fue expulsado el uruguayo Matías Viña.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de octubre del año pasado, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura 2025. Entonces, Rosario Central se quedó con la victoria por 2 a 1 como local gracias a las anotaciones de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra (el colombiano Miguel Borja puso en ventaja parcial a River, que jugó con uno menos desde los 38′ por la expulsión de Juan Carlos Portillo).
Rosario Central vs. River: todo lo que hay que saber
- Fecha 3 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.
- Día: Domingo 1° de febrero.
- Hora: 21.30.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Facundo Tello.
Rosario Central vs. River: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 21.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.91 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.80.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
En la Bombonera. Boca Juniors vs. Newell's, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
LN+ 2026. La señal de noticias de LA NACION cumple 10 años al aire y pone en marcha su nueva programación
Ni el tiro del final. Argentinos falló un penal sobre la hora en Río Cuarto: un remate a las nubes que sentenció el empate
- 1
A qué hora juega Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Apertura 2026
- 2
Lanús volvió a sumar y es uno de los punteros en el comienzo del torneo Apertura
- 3
Los árbitros para la tercera fecha del torneo Apertura, con Rosario Central-River y Boca-Newell’s
- 4
La respuesta de Di María y Jorgelina Cardoso a los silbidos que recibió en la cancha de Racing