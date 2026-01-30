River Plate vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Rosario Central y River se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Es uno de los encuentros, a priori, más atractivos del fin de semana. Está programado para las 21.30 (horraio argentino) en el Gigante de Arroyito, con televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Canalla se recuperó tras comenzar el certamen con el pie izquierdo (derrota como local ante Belgrano en el debut) y venció a Racing como visitante, por 2 a 1, en la segunda jornada. El Millonario, por su parte, es uno de los equipos que ganó los dos compromisos que disputó hasta el momento, el último de ellos frente a Gimnasia de La Plata, por 2 a 0, en Monumental, en un encuentro en el que fue expulsado el uruguayo Matías Viña.

Ángel Di María convirtió un golazo ante Racing y ya tiene dos en lo que va del Apertura 2026 Juan Jose Garcia

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de octubre del año pasado, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura 2025. Entonces, Rosario Central se quedó con la victoria por 2 a 1 como local gracias a las anotaciones de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra (el colombiano Miguel Borja puso en ventaja parcial a River, que jugó con uno menos desde los 38′ por la expulsión de Juan Carlos Portillo).

Rosario Central vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 1° de febrero.

: Domingo 1° de febrero. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Facundo Tello.

Rosario Central vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 21.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.91 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.80.