En qué canal pasan San Lorenzo vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 16.45, San Lorenzo y Godoy Cruz se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Lamolina, se disputa en el Nuevo Gasómetro y se puede ver en vivo por ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ciclón, que viene de empatar 1 a 1 con Independiente como visitante por los goles de Nicolás Tripichio en contra -I- y Facundo Gulli -SL-, se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. No gana desde hace tres partidos, por lo que necesita volver a celebrar para mantenerse en zona de acceso a los octavos de final.

San Lorenzo viene de empatar 1 a 1 con Independiente, pero necesita volver a la victoria Fotobaires /JUAN MANUEL BAEZ

El Tomba, por su parte, se mantiene en la zona baja de la clasificación general, en el puesto 13, con ocho unidades (un triunfo, cinco igualdades y tres caídas). En la última jornada igualó 1 a 1 con Instituto por los tantos de Roberto Fernández -GC- y Álex Luna -I-. Llegó a encadenar cuatro derrotas consecutivas entre las fechas 4 y 7, pero ya parece haberse recuperado y acumula tres partidos sin caídas.

San Lorenzo vs. Godoy Cruz: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 16.45 en el Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.93 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Godoy Cruz. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 301.

Las casas de apuestas ponen a San Lorenzo como favorito al triunfo en el encuentro frente a Godoy Cruz JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Posibles formaciones