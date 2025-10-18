En qué canal pasan Talleres vs. River por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 20.30, Talleres y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Ariel Penel, se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto cordobés no pierde desde hace seis jornadas, tras un comienzo que lo dejó en la zona baja de la Tabla Anual que define uno de los dos descensos a la Primera Nacional. Actualmente se ubica en el undécimo lugar de las posiciones con 14 puntos. Viene de ganarle 2 a 1 a Gimnasia de La Plata con goles de Federico Girotti y Augusto Schott (Bautista Merlini empató transitoriamente para el Lobo).

Talleres de Córdoba cortó una racha negativa de varios partidos y se ilusiona con escalar posiciones Prensa T

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, por su parte, está quinto con 18 unidades y atraviesa una racha negativa que se acrecentó con la caída 1 a 0 ante Sarmiento en la jornada pasada por un tanto de Iván Morales tras un yerro inexplicable de Franco Armani. Perdió los últimos cuatro encuentros que disputó en el Clausura y apenas ganó uno de los últimos siete teniendo en cuenta todas las competencias.

Talleres vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20.30 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.44 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres de Córdoba. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.04.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro frente a Talleres Gonzalo Colini - La Nación

