En qué canal pasan Universidad de Chile vs. Independiente por la Copa Sudamericana 2025 hoy

Con el objetivo de recuperar el nivel mostrado en el primer semestre y ratificar su favoritismo al título en la Copa Sudamericana 2025, Independiente visita este miércoles desde las 21.30 (hora argentina) a Universidad de Chile en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago con arbitraje del brasileño Anderson Daronco en el encuentro de ida de los octavos de final.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

El partido de ida entre Universidad de Chile e Independiente se jugará en el estadio Nacional de Santiago Andrés Eliceche

La revancha de la serie será el próximo miércoles 20 de agosto a las 21.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda. El ganador avanzará a los cuartos de final y se medirá contra el vencedor de Alianza Lima de Perú y Universidad Católica de Ecuador.

La previa de U. de Chile vs. Independiente

El conjunto chileno accedió a la ronda de 16 clubes tras eliminar en la reclasificación a Guaraní de Paraguay por un global de 6 a 2 con una goleada 5 a 0 en la ida y una derrota 2 a 1 en la vuelta. Dirigido por el argentino Gustavo Álvarez, decantó en la Sudamericana tras ser tercero en el Grupo A de la Copa Libertadores por detrás de Estudiantes de La Plata y Botafogo.

En el campeonato local, el elenco que tiene a los argentinos Franco Calderón, Felipe Salomoni, Leandro Fernández, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, y lideran los experimentados Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, es escolta de Coquimbo con 38 unidades contra 44 que que tiene el líder.

Gustavo Álvarez es el argentino que dirige a Universidad de Chile Universidad de Chile

El Rojo tuvo un mal arranque de segundo semestre en los torneos argentinos, aunque cambió su cara en el empate del último sábado ante River Plate 0 a 0 porque mostró una mejoría en su nivel con respecto a semanas anteriores, lo que incluyó la eliminación en la Copa Argentina 2025 a manos de Belgrano de Córdoba. Y también, a los tres primeros partidos en el Clausura. Aún así, en la zona B el conjunto comandado por Julio Vaccari marcha último con apenas dos unidades producto de dos igualdades, una de ellas ante el Millonario y dos caídas.

De cara al partido ante los chilenos, el DT santafesino apostaría otra vez por Matías Abaldo como centrodelantero y la única duda es si mantiene a Walter Mazzantti o lo reemplaza por Diego Tarzia.

En el partido ante River, Independiente elevó su nivel y mostró señales positivas Manuel cortina

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Israel Poblete; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez. Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti o Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

En la antesala del partido de ida, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.73 contra 2.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.08.