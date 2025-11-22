En qué canal pasan Vélez vs. Argentinos Juniors por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

Este sábado, desde las 20, Vélez y Argentinos Juniors se enfrentan en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Fortín avanzó de ronda tras finalizar en el cuarto lugar del Grupo B con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas, tres de ellas en las últimas cinco fechas de la primera ronda. El Bicho, por su parte, finalizó en el quinto puesto de la zona A con 24 unidades, misma cantidad que Central Córdoba pero con peor diferencia de gol (+5 contra +6), por lo que el Ferroviario quedó cuarto.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de noviembre del año pasado, por la fecha 20 de la Liga Profesional en la que el conjunto de Liniers gritó campeón. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en el estadio Diego Armando Maradona por los goles de Fernando Meza -AJ- y Agustín Lagos -V-. El antecedente más reciente en el José Amalfitani, en tanto, es del 5 de abril de 2024: fue empate 0 a 0.

Vélez vs. Argentinos Juniors: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.87 contra los 2.95 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.90.