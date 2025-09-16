LA NACION

En qué canal pasan Vélez vs. Racing por la Copa Libertadores 2025 hoy

El encuentro entre el Fortín y la Academia se disputa este martes a las 19 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio

Maher Carrizo y Adrián 'Maravilla' Martínez, figuras de Vélez y Racing, serán titulares en la ida de cuartos de final
Este martes, desde las 19, Vélez y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Fortín se clasificó a esta instancia tras dejar en el camino a Fortaleza por 2 a 0, resultado que consiguió como local en el partido de vuelta con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván. Aunque no parte como uno de los grandes candidatos, se ilusiona con volver a levantar el trofeo, ya que la última -y única- vez que lo consiguió fue hace más de 30 años, en 1994, cuando derrotó en la final a San Pablo, por penales, luego de empatar 1 a 1 en el resultado global.

Aunque no parte como favorito para quedarse con la serie, Vélez está en un mejor momento que Racing
La Academia, por su parte, viene de eliminar a Peñarol en una serie para el recuerdo que finalizó 3 a 2 a favor de los argentinos, producto de una derrota 1 a 0 en Uruguay por un tanto de David Terans, y un triunfo por 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda con un doblete de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y un tanto de Franco Pardo (Nahuel Herrera empató transitoriamente para el Manya). Quiere seguir ganando títulos internacionales tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Vélez vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este martes para las 19 en el barrio porteño de Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Costas, entrenadores de Vélez y Racing, se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Posibles formaciones

  • Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca.
  • Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Gastón Martirena, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Santiago Solari.
