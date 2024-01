escuchar

La segunda fecha del grupo B del Preolímpico Sudamericano Sub 23, que se disputa en Venezuela y otorga dos plazas a los Juegos Olímpicos París 2024, se disputa este miércoles con los duelos Paraguay vs. Uruguay y Argentina vs. Perú en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Este último se desarrolla desde las 20 (hora argentina) con arbitraje del boliviano Gery Vargas y se puede seguir minuto a minuto en Canchallena con información y estadísticas actualizadas al instante.

El cotejo entre argentinos e incaicos, además, se transmite por TyC Sports y DSports, la señal deportiva de DirecTV. Dichos canales también se pueden sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente del cableoperador para acceder al contenido.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto albiceleste con una cuota máxima de 1.50 contra 5.25 que paga una victoria de los incaicos. El empate alcanza 4.0. En el historial del Preolímpico, ambos países se cruzaron siete veces con cuatro victorias de la Argentina y tres empates. Es decir, Perú nunca se impuso. La albiceleste convirtió 12 goles y recibió cinco.

Valentín Barco es titular en la selección argentina Sub 23 que participa del Preolímpico 2024 Ariana Cubillos - AP

La previa del partido

El equipo dirigido por Javier Mascherano comenzó el certamen con un empate 1 a 1 ante Paraguay gracias a un gol del delantero de Argentinos Juniors Luciano Gondou sobre el final. Diego Gómez, de penal, había puesto en ventaja parcial al conjunto guaraní. Teniendo en cuenta que el plantel no mostró un buen nivel, el entrenador puede hacer variantes en la formación inicial, sobre todo en el mediocampo con los ingresos de Federico Redondo y Claudio ‘Diablito’ Echeverri porque fueron los que aportaron algo diferente en el primer juego. También puede ganarse un lugar Gondou y reemplazar a Santiago Castro.

El combinado incaico, por su parte, debutó con un triunfo por la mínima diferencia frente a Chile con un tanto de Franchesco Flores, quien comenzó el encuentro en el banco de suplentes y, gracias a su buen ingreso podría ganarse un lugar en el once titular por la expulsión de Mathías Llontop. La particularidad del plantel peruano es que la mitad de los convocados tienen 18 años o menos, principalmente debido a que varios futbolistas no fueron cedidos por sus equipos.

Posibles formaciones

Argentina: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Federico Redondo y Cristian Medina; Claudio Echeverri; Luciano Gondou y Thiago Almada. DT: Javier Mascherano.

Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Federico Redondo y Cristian Medina; Claudio Echeverri; Luciano Gondou y Thiago Almada. DT: Javier Mascherano. Perú: Diego Romero; Anderson Villacorta, Eric Noriega, Rafel Lutiger y Alejandro Pósito; Alessandro Burlamaqui, Bassco Soyer y Alvaro Rojas; Adrián Acues, Diether Vásquez Victor Guzmán. DT: José Del Solar.