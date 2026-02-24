Entradas para River vs. Banfield: precios y cómo comprar

El anuncio de Marcelo Gallardo de que no continuará siendo el DT de River, disparó emociones contrapuestas en los hinchas del Millonario. Pero de inmediato, entre el alivio por la descompresión de la situación, la bronca por lo que su ídolo no pudo conseguir, y la nostalgia en la mano, los socios se volcaron de lleno a intentar comprar una entrada para el partido de este jueves a las 19.30 (horario argentino) ante Banfield, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que hasta este lunes era uno más, cobró rotunda relevancia a raíz de la salida del ‘Muñeco’, que se despedirá de la gente en el estadio Monumental.

Como ocurre en todos los compromisos, la compra de entradas para los partidos del Millonario solo se puede efectuar a través de River ID. El sistema, que tiene prioridad para socios activos plenos y en última instancia para adherentes. Sobre este martes en la mañana, quedan a disposición las más costosas, en las tribunas medias y bajas.

La caída de River ante Vélez fue la gota que rebasó el vaso y terminó de decantar en la salida de Marcelo Gallardo NurPhoto - NurPhoto

Entradas para River vs. Banfield: ubicaciones y costos

Belgrano Media: $ 114.700.

Belgrano Baja: $ 73.700.

Centenario Media: $ 65.000.

Sívori Media: $ 65.000.

San Martín Media: $ 94.500.

San Martín Baja: $ 73.700.

Los tickets están disponibles en el sitio https://www.riverid.com.ar/ y es necesario ser usuario registrado. Si luego de que socios activos y adherentes hagan sus compras el remanente se pone a dispocisión del público en general. Sin embargo, esa es una opción que muy pocas veces sucede debido a la amplia masa societaria del club, de los más convocantes del mundo.

La decisión de Gallardo de no continuar se conoció después de que este lunes el DT se reuniera a hablar con el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, y el Director Deportivo, Enzo Francescoli. Ambos son los encargados de encabezar la búsqueda de un reemplazante para el DT más exitoso de la historia del club. Mientras tanto, Marcelo Escudero, a cargo de la reserva, tendrá un segundo interinato -el primero fue después de la salida de Martín Demichelis- y encabezará la delegacion que viajará a Mendoza para visitar el lunes 2 de marzo a Independiente Rivadavia.

La danza de nombres es amplia, con al menos media docena de candidatos. Los que tienen cierta ventaja son Eduardo Coudet, Hernán Crespo, Santiago Solari y Pablo Aimar, pero todos ellos tienen trabajo. El ‘Chacho’ es el DT de Alavés de España, donde pelea por no descender a la segunda división y no estaría dispuesto a reinstalarse en la Argentina por cuestiones familiares, pero le interesa muchísimo a la dirigencia. Crespo, en San Pablo de Brasil, tuvo un gran arranque en el Brasileirão que lo llevó a la primera posición, aunque se desconoce si en su contrato tiene cláusula de rescisión. De todas maneras, ‘Valdanito’ ya manifestó que su gran sueño es dirigir al Millonario. Salari es Director de Fútbol de Real Madrid, pero le causa una profunda admiración a los dirigentes, que se reunieron con él en España el año pasado.

La danza de nombres ya es un hecho en Núñez y River busca al sucesor de Marcelo Gallardo

El caso de Pablo Aimar es el más complejo (lo que hace lejana la chance), pero habría sido sondeado para tomar el cargo después del primer ciclo de Gallardo. Sin embargo, el ‘Payasito’, de pura escuela riverplatense, es parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina y antes del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es imposible. Incluso se desconoce si tiene el deseo de ser entrenador principal, atendiendo a su notable perfil bajo.

Otros de los entrenadores que se mencionaron, aunque con menor fuerza, son Ramón Díaz y Ariel Holan. El ‘Pelado’ se impone por historia, ya que como Gallardo es uno de los máximos ganadores. Sin embargo, teniendo en cuenta que cuando se alejó en 2014 (y a ese lugar llegó el ‘Muñeco’) el conductor del club era Rodolfo D’Onofrio (y lo hizo por diferencias con él), suena complejo que vuelva con Di Carlo, que es una continuidad de la misma propuesta política. Holan sería el outsider, ya que no nació deportivamente en River y además no se contrata a un DT no identificado con el Millonario desde 2010.