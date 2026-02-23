Cuándo es el paro en el fútbol argentino: fechas y categorías afectadas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes un paro en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente; están acusados de los delitos de evasión fiscal y retención de aportes y fueron citados a declaración indagatoria.

La medida abarca del 5 al 8 de marzo, fechas en la que está programada la novena jornada del Torneo Apertura 2026. También se suspendió la actividad en las demás divisiones del fútbol argentino, desde la Primera Nacional hasta la B Metropolitana, Primera C y Torneo Proyección. El Federal A y el Torneo Femenino comenzarán una semana después de la huelga. No son días elegidos al azar, sino que el jueves 5 y el viernes 6 coinciden con los establecidos por la Justicia para que ambos dirigentes se presenten a dar explicaciones.

La AFA emitió un comunicado tras la reunión del Comité Ejecutivo e hizo una férrea defensa a la situación de la asociación. Alegan que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones tributarias mencionadas en la causa que derivó en el llamado a indagatoria de sus autoridades y afirman que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos, cuestión que —indicó— se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.

Previo a adoptarse la decisión, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, había anticipado la posibilidad de que el torneo local fuera suspendido. “Si es necesario, lo vamos a hacer. Hay que tomar las medidas que sean necesarias”, sostuvo en diálogo con la prensa a las afueras del predio Lionel Andrés Messi. El titular del club de Liniers calificó de “injusta” la citación a indagatoria de Tapia y Toviggino por presunta evasión y retención indebida de aportes, y afirmó que la AFA se encuentra al día con sus obligaciones.

Tapia y Toviggino están acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones. La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante el pasado jueves. También se les prohibió salir del país -aun cuando a Tapia se le dio permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil-.

Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.

Pablo Toviggino y Claudio 'Chiqui' Tapia deberán declarar ante la Justicia el 5 y 6 de marzo próximos

La novena jornada del Torneo Apertura 2026 tiene previsto comenzar con el choque entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia. Entre los duelos más atractivos sobresalen Rosario Central vs. Tigre; el clásico San Lorenzo vs. Independiente y Racing vs. Huracán. Además, Central Córdoba vs. Boca y River vs. Atlético Tucumán está estipulado que cierren la fecha.

Con un calendario muy apretado por el Mundial 2026 -esta semana, entre el martes y jueves, se disputa la séptima jornada con 13 de los 15 partidos-, es una incógnita para cuándo se reprogramará la fecha, sobre todo teniendo en cuenta que la décima se disputará entre el martes 10 y viernes 13 de marzo.

Fixture de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026

Jueves 5 de marzo

18.30: Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia (Zona A).

Viernes 6 de marzo

17: Barracas Central vs. Banfield (Zona B)

17: Platense vs. Estudiantes (Zona A)

19.45: Vélez vs. Newell’s (Zona A)

22: Unión vs. Talleres (Zona A)

22: Rosario Central vs. Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

17: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (Interzonal)

19.15: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)

21.30: Racing vs. Huracán (Zona B)

21.30: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo