Enzo Fernández: el suplente comodín que enamora a Scaloni en la selección argentina, es furor en Europa y puede hacer más millonario a River

Enzo Fernández tiene apenas 21 años, pero en Lisboa, la capital portuguesa, aseguran que juega “como un veterano”. Llegó a Benfica en el verano europeo procedente de River, que vendió el 75% de su pase en 10 millones de euros más otros 8 de la misma moneda por objetivos. No sintió la transición del torneo argentino al portugués: terminó la Copa Libertadores con el equipo millonario y se calzó la camiseta roja. En la primera práctica, su entrenador, Roger Schmidt, supo que estaba frente a un futbolista distinto. Resultado: titular desde el primer minuto del torneo. Y de la Champions League, donde además fue una de las figuras en la resonante victoria como visitante ante Juventus.

Fernández lo jugó todo (7 partidos por el torneo local, 6 por la Champions), y todo bien (3 goles), dividiéndose la mitad de la cancha con otro joven: el portugués Florentino Luís (23 años). El mediocampista, un diamante que terminó de pulirse en Defensa y Justicia, es una de las alegrías que le dio el mercado de pases a Lionel Scaloni: su presente en Europa lo prepara para Qatar 2022; su polifuncionalidad lo transforma en suplente comodín, ya que puede jugar tanto por Rodrigo De Paul como por Giovani Lo Celso. Este viernes, en Miami, el ex River dará un paso más en su progresión y podría debutar como titular con la camiseta albiceleste.

El 13, con la pelota dominada: una postal de Enzo Fernández en Benfica, donde lleva jugados 13 partidos (3 goles) Gualter Fatia - Getty Images Europe

En Portugal no se explican la razón por la que Fernández se acopló tan fácil a un equipo que ya venía con rodaje y había tenido una gran temporada en Europa (cuartos de final en la pasada edición de la Champions). “La mejor respuesta es que Enzo es muy bueno” , dice a LA NACION David Novo, periodista del diario deportivo Récord. Y agrega: “Es una de las mejores contrataciones de los últimos años. En una o dos temporadas se irá a una liga del Top 5 europeo”. Más precisiones: “Primero que nada, se adaptó rápido por la calidad que tiene. Está muy bien, muy cómodo. Influye que el equipo gana. Y que lleva tres goles, lo que le da confianza. Además, en el vestuario tiene a (Nico) Otamendi, que es el capitán, el líder del grupo, y eso también ayuda”, recalca Novo. Y resume: “Está claro que es de otro nivel. Se trata de un jugador para estar en Portugal poco tiempo. Una o dos temporadas. Si juega lo que está jugando y va al Mundial, Enzo puede generar un gran retorno tanto deportivo como económico para Benfica” .

Las actuaciones del ex River, cuya cláusula de salida es de 120 millones de euros, hizo que clubes de la Premier League ya se hayan interesado en su fichaje. Dos de ellos: Wolverhampton y Liverpool, nada menos. “¡Media temporada no es suficiente!”, se plantó Schmidt, el entrenador de las Águilas, cuando le consultaron sobre una eventual venta del mediocampista argentino. Y lo llenó de elogios: “Se siente bien aquí y pienso que este es el mejor lugar para su desarrollo. Es un gran jugador, muy profesional, y tendrá que quedarse por un período mayor”, recalcó. “Enzo es un futbolista completo. Un gran jugador con y sin la pelota y una gran persona. Es muy joven y está en el lugar perfecto para evolucionar ”, agregó Schmidt.

De todas maneras, los reflectores de las grandes ligas que se posan sobre el joven argentino hacen que River se ilusione con una nueva transferencia. El 25% de su pase que mantiene puede transformarse en una mina de oro. Si algún club poderoso quisiera pagar los 120 millones de euros que vale su salida, al Monumental llegarían 30 millones de la moneda europea. Es decir, ¡tres veces más de lo que recibió en efectivo al vendérselo a Benfica! Y no parece una cifra tan descabellada: el uruguayo Darwin Núñez fue transferido desde el mismo club portugués a Liverpool en 100 millones (75 al contado y otros 25 por objetivos). Por lo pronto, el portal Transfermarkt estima que el pase del mediocampista del seleccionado argentino ya vale 20 millones de euros, es decir, el doble de lo que pagaron los portugueses para llevárselo del Monumental en julio.

Rui Costa, el ex mediocampista portugués de refinada técnica, es el principal ejecutivo de fútbol de Benfica. Consultado sobre el pase del ex River, no dudó: “Hoy, nadie duda de por qué insistimos tanto para que llegara. Si no lo hacíamos, recién llegaba en enero (de 2023). Aposté todas las fichas en Enzo y hoy tiene una plusvalía enorme”. Las actuaciones (y el concepto que los equipos rivales de la liga portuguesa tienen del argentino) parecen darle la razón al ex 10 de la selección lusa: Fernández se llevó el premio al mejor mediocampista de agosto en la competencia doméstica. Lo votaron casi uno de cada tres entrenadores (28,47%), y quedó por delante de su compañero Joao Mario. “Gracias a todos los que votaron por mí para obtener este premio. La verdad es que significa mucho para mí. Un abrazo a todos”, agradeció Fernández, ya transformado en una pieza clave de su nuevo equipo: sólo el arquero Odisseas Vlachodimos, el lateral español Alejandro Grimaldo y el portugués Rafa Silva fueron también titulares en todos los partidos. Y ninguno de ellos es un recién llegado, como Fernández.

Enzo Fernández posa con la camiseta de Benfica y la bandera argentina https://twitter.com/SLBenfica

Para Schmidt, su entrenador, el número 13 de su equipo es “un futbolista clave”. Ahondó en el concepto: “Todavía es muy joven, pero es intuitivo, toma buenas decisiones en el campo y es un jugador muy importante para nosotros”. Además, el DT alemán recordó qué pasó en la primera práctica del argentino con sus nuevos compañeros; con su nuevo equipo. “Para ser sincero, desde que lo vi en el primer entrenamiento, parecía que estaba aquí desde hacía varios años. Asume siempre la responsabilidad en la cancha, tiene mucha confianza en sí mismo, es bastante completo, muy bueno con la pelota y también a nivel táctico. Estamos muy satisfechos por tenerlo y esperamos que consiga mantener este nivel que ha mostrado ”, se ilusionó Schmidt, quien también dirigió a PSV, Bayer Leverkusen y Red Bull Salzburg, entre otros equipos.

Fernández no se ruboriza ante los elogios. “Me siento feliz”, dijo después de una de las tantas victorias resonantes de Benfica. “Vamos por buen camino y eso es lo importante”. También admitió que mantiene un hábito nacido en las canchas argentinas: cambiarse los botines en el descanso. “Tengo esa costumbre y me siento cómodo haciéndolo”, contó. Y sobre las razones que lo llevaron a tener este gran arranque de temporada, el futbolista nacido en San Martín a comienzos de 2001 señaló a sus compañeros: “Creo que ellos me dan la confianza y la libertad de maniobrar con la pelota, que es importante. Me llevo bien con Florentino (Luís). Tenemos que mejorar muchas cosas, pero estoy muy feliz”, resumió.

Enzo Fernández aplaude tras la victoria de Benfica ante Juventus, por la Champions League DeFodi Images - DeFodi Images

En Benfica están acostumbrados a que los Enzos argentinos dejen una huella. Ocurrió con Enzo Pérez, a quien el entrenador Jorge Jesús cambió de posición (lo transformó en 5, pero había llegado como 8) y está pasando con Fernández. Tanto, que lo elogian hasta exfutbolistas que triunfaron en la zona media del equipo portugués. Uno de ellos es el español Javi García, hoy integrante del cuerpo técnico de las Águilas de Benfica. “Está hace poco tiempo con nosotros, pero es de esos jugadores a los que les alcanza un día para que percibas su calidad”, dijo García en Radio Marca. Y agregó: “ Tiene 21 años, pero juega como si tuviese 30 . Es increíble la forma en la que controla el ritmo del partido, siendo tan joven. Es titular desde el primer día y no veo muchos jugadores con este perfil. Seguramente, de aquí a un año estará en un club grande”, vaticinó.

Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado argentino, se relame con el presente de Fernández. Ante los reiterados problemas físicos de Exequiel Palacios (otro ex River), el jugador de Benfica parece ser el nombre que precisaba para el mediocampo. Puede servirle para darles descanso a De Paul o a Lo Celso. A Leandro Paredes, el 5, le cubre las espaldas Guido Rodríguez (también formado en River, para variar; y con pasado en Defensa y Justicia). “Es un buen jugador, que ya estuvo con nosotros”, declaró el DT de la Selección a comienzos de agosto, antes de partir para Europa. Ya se vislumbraba una convocatoria: “Está demostrando que puede jugar en Europa y lógicamente que lo miramos y valoramos. Es un jugador que conocemos”. Este viernes, Fernández tendrá una prueba de fuego con la camiseta albiceleste. El último paso antes de cumplir su sueño de jugar su primer Mundial.